× Die besten Verstecke für Wertgegenstände, die garantiert niemand findet

Unter der Matratze, in Keksdosen oder in der Schmutzwäsche. Um Geld, kostbaren Schmuck und Co. zu verstecken, werden die meisten sehr kreativ. Doch diese Verstecke sind nicht neu und können Ihnen im Ernstfall zum Verhängnis werden. Wir zeigen die besten Orte, die auch geübte Augen täuschen.

Wer Bargeld zu Hause hortet, wertvollen Schmuck besitzt oder teure Kunst geerbt hat, will diese Kostbarkeiten auch sicher verstauen, um sie vor Einbrechern zu schützen. Denn Diebe sind oft überraschend schnell und kennen die gängigen Verstecke. Umso wichtiger ist es, einen Platz für Wertgegenstände zu suchen, an denen keiner so schnell einen Schatz vermutet.

In alten Schuhen

Hat der Einbrecher erst mal die Sicherungen von Haus oder Wohnung überwunden, macht er sich auf die Suche nach wertvollen Gegenständen und Bargeld. Dort zieht es ihn direkt ins Schlaf-, Wohn- oder Arbeitszimmer, denn hier werden häufig Wertgegenstände versteckt. Im Eingangsbereich hingegen werden Bargeld und Co. eher nicht erwartet. Hier bieten sich alte Schuhe als gutes Versteck für kleine Wertgegenstände an. Diese sollten allerdings nicht offen herumstehen, sondern in einem Regal oder Schuhschrank verstaut sein.

In der Küche

Die Küche bietet viele kreative Möglichkeiten, um Wertsachen zu verstecken. In leeren Kaffee- oder Konservendosen sollten Sie Ihr Hab und Gut lieber nicht verstecken, denn diese Orte sind längst bekannt. Eine Alternative könnten dagegen Verpackungen von Mehl oder Reis sein, denn diese erregen in der Vorratskammer wenig Aufmerksamkeit. Sie können die Geldscheine in einen Gefrierbeutel legen und diesen anschließend in einer Vorratspackung Mehl vergraben.

© Getty Images ×

Auch der Tiefkühlschrank ist ein idealer Ort, um Wertgegenstände diebstahlsicher zu machen. Beim Versteck sollten Sie jedoch darauf achten, Ihre Kostbarkeiten gut gegen die Kälte zu schützen und clever zu verpacken, falls doch jemand auf die Idee kommt, in den Schrank zu schauen.

Auf der Toilette

Ein Einbrecher, der es eilig hat, wird sich bestimmt nicht in Ihrer Toilette wiederfinden. Wenn Sie Toilettenpapierrollen abrollen, kann man beim Wiederaufrollen einzelne Scheine in den Lagen verstecken. Wichtig ist nur, dass Sie sich daran erinnern, welche Rollen präpariert sind, sonst freut sich der nächste Besucher vielleicht. Auch der Spülkasten der Toilette eignet sich, um Wertsachen wie Geld oder Notfallkreditkarten zu verstecken. Geben Sie ein paar Geldscheine in einen Plastikbeutel und kleben Sie ihn in den Spülkasten der Toilette.

Schwere Möbel

© Getty Images ×

Aufgrund des Zeitmangels haben Diebe oft nicht die Möglichkeit, sich mit sperrigen Möbelstücken auseinanderzusetzen. Es empfiehlt sich daher, entweder darunter oder an der Rückseite des Möbelstücks die Wertgegenstände zu verstauen.

Im Blumentopf verstecken

Falls Sie auch außerhalb des Hauses einen sicheren Ort suchen, könnten Sie darüber nachdenken, Wertsachen in falschen Gartendekorationen oder Blumentöpfen zu verstecken. Eine hohle Steinstatue oder ein Blumentopf mit doppeltem Boden bieten Platz für kleinere Gegenstände.

Diese Verstecke sind allerdings nicht vollkommen sicher und sollen Ihnen nur zur Anregung dienen.