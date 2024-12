Die wichtigsten Gastgeber-Tipps: So wird das Weihnachtsfest zum Erfolg

Die Festtage stehen vor der Tür und mit ihnen auch liebe Gäste, die empfangen werden wollen. Kein Problem, denn diese 7 Schritte machen Sie zum perfekten Gastgeber.

Tipp 1: Sitzordnung

Zu Weihnachten kann man sich seine Gäste meist nicht aussuchen, aber achten Sie darauf, wer zusammenpassen könnte, und setzen Sie Paare auseinander, sodass neue Gespräche und Kontakte entstehen können. Streithansel sollten neben Gäste gesetzt werden, die gute Laune machen. Die Lieben, die zur Dauerbespaßung neigen, sollten nicht zusammensitzen.

Tipp 2: Soundtrack

Ohne Musik kann plötzlich Stille entstehen. Das erzeugt den Druck, keine Gesprächspausen aufkommen zu lassen. Setzen Sie daher auf Ambient-Musik, die passt stets. Wer die Playlist demokratisch ausrichten möchte, dem sei die Party-App „Festify“ ans Herz gelegt. So können Ihre Gäste entscheiden, welcher Song als nächstes gespielt wird. Wichtig: Lautsprecher nicht in Tischnähe stellen.

Tipp 3: Fotos

An den Feiertagen dreht sich alles um unvergessliche Momente. Daher darf eine Fotostation mit festlichen Accessoires, Hintergründen und Ringlicht nicht fehlen.

Tipp 4: Menü

Es gilt die Faustformel: nur keine Experimente, sondern das Perfektionieren und Ausbauen, was man am besten kann. Wer in der Küche unter Stress steht, stresst auch die Gäste. Selbst einfache Gerichte können durch kreatives Anrichten wunderbar aufgewertet werden. Auch Sharing Plates, die dekorativ auf großen Platten daherkommen, bieten sich an.

Tipp 5: Gläser

Im Laufe des Abends werden Gläser oft vertauscht, aber das muss nicht sein. Setzen Sie auf unterschiedliche Glas-Modelle. Schätze aus Omas Vitrine und heiß geliebte Flohmarktfunde haben jetzt ihren ganz großen Auftritt und sind sensationelle Gesprächsstarter. Wer es lieber einheitlich hat, kann die Glasstiele mit bunten und weihnachtlichen Quasten markieren.

Tipp 6: Let's party!

Rollen Sie die Teppiche ein und verstauen Sie zerbrechliche Wohn-Accessoires und wertvolle Kunst-Objekte, um ausreichend Platz für kleine, gemütliche Gesprächskreise und eine mögliche Tanzfläche zu schaffen – nach dem Dinner können die Gäste die Kalorien wieder abtanzen. Die Lichter dürfen gegen Ende des Abends etwas gedimmt werden.

Tipp 7: Spaß nicht vergessen

Die goldene Regel für gelungene Dinnerpartys lautet: Die Gastgeberin muss immer am meisten Spaß haben!