Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Wohin soll es gehen? Hören Sie primär auf die Stimme der Vernunft!

: Wohin soll es gehen? Hören Sie primär auf die Stimme der Vernunft! Beruf : Verhandeln Sie geduldiger, es lassen sich bessere Lösungen finden!

: Verhandeln Sie geduldiger, es lassen sich bessere Lösungen finden! Fitness: Setzen Sie Ihre Energien möglichst konzentriert und fokussiert ein!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überfordert von Erwartungen? Nicht impulsiv reagieren, cool bleiben!

Überfordert von Erwartungen? Nicht impulsiv reagieren, cool bleiben! Beruf: Taktieren Sie geschickt und lenken Sie in Konflikten konstruktiv ein!

Taktieren Sie geschickt und lenken Sie in Konflikten konstruktiv ein! Fitness: Lassen Sie innere Widerstände los und nehmen Sie Hilfe einfach an!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man erwartet eine klare Haltung. Seien Sie bereit, darüber zu reden!

Man erwartet eine klare Haltung. Seien Sie bereit, darüber zu reden! Beruf: Gründlichkeit ist das Kriterium. Und es ist wichtig, Fehler zuzugeben.

Gründlichkeit ist das Kriterium. Und es ist wichtig, Fehler zuzugeben. Fitness: Verbessern Sie sich organisatorisch, überdenken Sie Ihre Prioritäten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Liegen Sie mit Ihren Ansprüchen richtig? Reden Sie sachlich darüber!

Liegen Sie mit Ihren Ansprüchen richtig? Reden Sie sachlich darüber! Beruf: Ein besserer Tag für Verhandlungen. Sie dürfen auf Verständnis zählen.

Ein besserer Tag für Verhandlungen. Sie dürfen auf Verständnis zählen. Fitness: Nehmen Sie sich heute auch genügend Zeit, um sich tief zu entspannen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wenn Sie auch Kritik annehmen können, kommen Sie sicher besser an.

Wenn Sie auch Kritik annehmen können, kommen Sie sicher besser an. Beruf: Es wäre klug, Teamgeist zu zeigen und heute mehr auf andere zu hören!

Es wäre klug, Teamgeist zu zeigen und heute mehr auf andere zu hören! Fitness: Überfordern Sie sich nicht! Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Zeit für ein vorbehaltloses Ja zum Partner. Mit Herz und Verstand.

Zeit für ein vorbehaltloses Ja zum Partner. Mit Herz und Verstand. Beruf: Sehen Sie sich alles gründlicher an, um ganz neue Ansätze zu finden!

Sehen Sie sich alles gründlicher an, um ganz neue Ansätze zu finden! Fitness: Heute darf es ruhig ein bisschen mehr sein, Sie haben genug Energie.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Beziehungsfragen viel geduldiger klären! Erst einmal in Ruhe zuhören!

Beziehungsfragen viel geduldiger klären! Erst einmal in Ruhe zuhören! Beruf: Guter Tag, um Kooperationen und das Teamwork wieder zu verbessern.

Guter Tag, um Kooperationen und das Teamwork wieder zu verbessern. Fitness: Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte! Tun Sie auch mehr für Ihre Schönheit!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Perfekter Tag für die Liebe. Es könnte sehr leidenschaftlich werden.

Perfekter Tag für die Liebe. Es könnte sehr leidenschaftlich werden. Beruf: Auf zu Präsentationen! Man findet bestimmt Gefallen an Ihren Ideen.

Auf zu Präsentationen! Man findet bestimmt Gefallen an Ihren Ideen. Fitness: Heute sind Sie mental und emotional in hervorragender Verfassung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nehmen Sie Gefühlsfragen lieber sehr ernst! Erst denken, dann reden!

Nehmen Sie Gefühlsfragen lieber sehr ernst! Erst denken, dann reden! Beruf: Sie sollten anderen gut zuhören und auch neue Anregungen überdenken.

Sie sollten anderen gut zuhören und auch neue Anregungen überdenken. Fitness: Reduzieren Sie Ihr Pensum, dann bekommen Sie alles viel besser hin!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Reden Sie in aller Ruhe über Ihre Einstellung und Ihre Erwartungen!

Reden Sie in aller Ruhe über Ihre Einstellung und Ihre Erwartungen! Beruf: Bereinigen Sie Spannungen, indem Sie auf Fragen geduldiger eingehen!

Bereinigen Sie Spannungen, indem Sie auf Fragen geduldiger eingehen! Fitness: Tun Sie mehr für Ihre Regeneration, um über Reserven zu verfügen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Erwartet man Entscheidungen von Ihnen? Gehen Sie erst einmal in sich!

Erwartet man Entscheidungen von Ihnen? Gehen Sie erst einmal in sich! Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihren Ansichten und Vorhaben! Kritik annehmen!

Beharren Sie nicht auf Ihren Ansichten und Vorhaben! Kritik annehmen! Fitness: Langsam, vorsichtig und konzentriert! Erhöhte Sorgfalt erspart Ärger.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Stillen Sie Ihre Sehnsucht nach Nähe! Sie sind heute sehr willkommen.

Stillen Sie Ihre Sehnsucht nach Nähe! Sie sind heute sehr willkommen. Beruf: Auf zu Prüfungen und Verhandlungen! Sie sind heute in der Erfolgsspur.

Auf zu Prüfungen und Verhandlungen! Sie sind heute in der Erfolgsspur. Fitness: Sie sind motiviert und sowohl körperlich als auch mental besonders stark.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.