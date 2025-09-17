Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Herzlichkeit trifft den richtigen Ton und bekommt auch das beste Echo.

Beruf: Bringen Sie Ihre kreativen Ideen ein! Als Vorschlag, nicht bestimmend.

Fitness: Heute sind Sie schon viel besser drauf. Nur nicht wieder zu offensiv!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Freundliche Toleranz! Am besten, Sie lassen Ihren Partner bestimmen.

Beruf: Sich kollegial zu verhalten, ist sinnvoller als eigensinniges Handeln.

Fitness: Volle Konzentration auf das Nötigste und daher auch weniger einplanen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Vorsichtiger mit großen Worten! Versprechen müssen gehalten werden.

Beruf: Ein guter Tag, um endlich mal vernünftig über neue Ideen zu reden.

Fitness: Sport tut heute sehr gut, aber auch Muße sollte nicht zu kurz kommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Heute ist es wichtig, zu glänzen. Stylen Sie sich möglichst attraktiv!

Beruf: Seien Sie ein bisschen großzügiger, honorieren Sie die Ideen anderer!

Fitness: Eine tolerante Haltung baut Spannungen ab. Das täte Ihrer Seele gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bloß nicht zu direkt! Man mag es möglichst charmant und raffiniert.

Beruf: Es fällt mehr Glanz auf Ihre Ideen, wenn Sie auch die anderer loben.

Fitness: Nehmen Sie sich heute ruhig mehr vor! Auch in sportlicher Hinsicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Herzlichkeit und Freude! Positiv und ermutigend kommen Sie an.

Beruf: Mut zu neuen Ideen! Man sollte auch über große Vorhaben reden können.

Fitness: Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl und machen Sie sich besonders hübsch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie wirken sicher sehr verführerisch. Öffnen Sie aber auch Ihr Herz!

Beruf: Lassen Sie sich zu neuen Vorhaben ermutigen, denken Sie ruhig größer!

Fitness: Ein guter Tag, um sich sportlich zu trimmen. Macht heute sicher Spaß.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Bestehen Sie nicht auf Ihren Erwartungen! Nachzugeben ist viel klüger.

Beruf: Beherrschen Sie sich und seien Sie ausnahmsweise etwas diplomatischer!

Fitness: Wer kämpferisch gelaunt ist, sollte sich lieber sportlich abreagieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man beißt viel eher an, wenn Sie nicht gleich zu viel Druck machen.

Beruf: Gehen Sie nur mit gutem Beispiel voran! Ihre Ideen wirken ermutigend.

Fitness: Sie sind bestens in Form. Finden Sie aber endlich das richtige Maß!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Lassen Sie Ihre Erwartungen los und stattdessen mehr Herzlichkeit zu!

Beruf: Keine Skepsis gegenüber kühnen Ideen! Kreativität hat die Nase vorn.

Fitness: Lassen Sie sich von Begeisterung anstecken! Das gibt viel Energie.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vorrang für die Wünsche Ihres Gegenübers. Mitspieler sind willkommen.

Beruf: Nehmen Sie doch an, was zu tun ist, statt widerspenstig zu reagieren!

Fitness: Kräfte vernünftig einteilen! Und unbedingt auch mehr Freude zulassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Vorbehalte loslassen! Lassen Sie sich zu mehr Optimismus ermutigen!

Beruf: Ein guter Tag, um sich mit kreativen Beiträgen aktiv einzubringen.

Fitness: Lebensfreude ist der richtige Energiespender. Positiv und mutig voran!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.