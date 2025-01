Horoskop: So wirkt sich das Chinesische Neujahr 2025 auf Ihr Tierkreiszeichen aus

In China läuten am 29. Jänner 2025 Feuerwerke und Partys das neue Jahr im Zeichen der Schlange ein. Was das bedeutet und wie die chinesischen Sterne stehen, verraten wir hier.

Das chinesische Neujahr 2025 gehört der Schlange im Element Holz. Die Schlange symbolisiert einen scharfsinnigen Verstand und wird als die Denkerin unter den Tierkreiszeichen angesehen. Im Gegensatz zum vorherigen Jahr des Holz-Drachen, das von Ehrgeiz und Dominanz geprägt war, bringt das Jahr 2025 eine ruhigere, überlegtere Herangehensweise mit sich. Die weise Schlange unterstützt uns dabei, verborgene Talente und Wünsche ans Licht zu holen, was berufliche Neustarts oder Beförderungen begünstigen kann – vorausgesetzt, wir sind bereit zur Selbstreflexion. Ein weiterer Vorteil in diesem Jahr: Es fällt uns leichter, unsere Emotionen zu kontrollieren und gerechte Lösungen zu finden. Besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen kann dies zu einer Vertiefung und Stärkung der Bindungen führen. Im chinesischen Horoskop gibt es zwölf Tierkreiszeichen, die mit fünf Elementen kombiniert werden – eine Konstellation, die den Charakter jedes Zeichens prägt. Das Jahr 2025 steht im Zeichen der Schlange © Getty Images × Welches Tier bin ich? Die Bestimmung des Tieres ist einfach: Sie müssen nur wissen, in welchem Jahr Sie geboren wurden. Das Tierzeichen Ihres Geburtsjahres ist Ihr persönliches Zeichen. Wichtig: Das chinesische Jahr beginnt immer Mitte Jänner und endet um den gleichen Zeitraum des darauffolgenden Jahres. Falls Sie also im Jänner geboren wurden, kann es sein, dass für Sie noch das Tierzeichen des vorangegangenen Jahres gilt. Wir zeigen, welche Bedeutung Ihr chinesisches Sternzeichen für Sie hat und wie sich das Jahr der Schlange auf Ihr Tierkreiszeichen auswirkt.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 27.01. - 02.02. Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. Büffel Jahre: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 Eigenschaften: zuverlässig

verantwortungsbewusst

geduldig

lieben Routinen und feste Strukturen Das Jahr 2025 öffnet für Büffel-Geborene neue emotionale Türen und bietet die Möglichkeit, die große Liebe zu finden. Nach einem leidenschaftlichen Sommer – auch Paare kommen auf ihre Kosten – erwartet Sie im September eine schicksalhafte Begegnung, die vielversprechend ist. Ende des Jahres könnten Sie in einer festen Beziehung sein. Die ersten beiden Monate des Jahres sind ideal für neue berufliche Pläne. Ihr unerschütterlicher Optimismus hilft Ihnen, auch kleine Rückschläge im August zu überwinden. In Sachen Gesundheit starten Sie kraftvoll, achten Sie jedoch im Mai darauf, Ihre Grenzen zu respektieren. Die zweite Jahreshälfte bringt Ihnen besonders in sportlichen Aktivitäten jede Menge Energie. Tiger Jahre: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 Eigenschaften: mutig

konkurrenzfähig

selbstsicher

liebe es, sich Herausforderungen zu stellen Als sensibles Sternzeichen erleben Sie 2025 besonders intensive Momente. Die Chance, im Jahr der Holz-Schlange die Liebe zu finden, ist hoch – Ihre Ausstrahlung ist nahezu magisch. Ein besonderes Ereignis im Januar könnte Ihr Herz höher schlagen lassen, und Juli, August sowie der gesamte Herbst bieten perfekte Gelegenheiten für romantische Zweisamkeit. Beruflich eröffnen sich Ihnen zahlreiche neue Chancen, die Sie sofort erkennen. Mai und Juni sind besonders vielversprechend. In Verhandlungen und Gesprächen können Sie mit Ihrem guten Timing punkten. In gesundheitlicher Hinsicht läuft es für Sie bestens: Sie sind voller Energie und entdecken noch mehr Freude an Bewegung und Sport. Hase Jahre: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 Eigenschaften: vorsichtig

liebevoll

clever

lieben es, Streitschlichter zu sein Die zurückhaltende Art des Sternzeichens Hase wird 2025 in Liebesdingen belohnt. Im Frühling öffnet sich Ihr Herz, und im August erwarten Sie weitere romantische Höhepunkte. Singles haben gute Chancen, Ende des Jahres einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Finanziell sieht das Jahr ebenfalls positiv aus, vor allem im Juni und Juli, wo kluge Investments sich als besonders lohnenswert herausstellen könnten. Auch beruflich können Sie 2025 begeistern. In gesundheitlicher Hinsicht erleben Sie im Sommer ein Hoch und haben jede Menge Energie – achten Sie jedoch auf regelmäßige Entspannungsphasen. Drache Jahre: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 Eigenschaften: temperamentvoll

arrogant

lieben es, verehrt zu werden Nach einem ereignisreichen Regierungsjahr erleben Sie 2025 eine Phase der Selbstreflexion. Sie haben viel über Ihre Erwartungen nachgedacht – folgen Sie nun Ihrem Bauchgefühl, es wird Sie leiten. Im Mai und Juni könnten Konflikte aufkommen, die Sie vermeiden sollten. Im August läuft es zwischenmenschlich hervorragend, und Sie könnten eine besondere Person kennenlernen. Der Herbst bringt harmonische Zeiten in der Liebe für Paare. Beruflich läuft es für Sie ausgezeichnet – Ihre souveräne Art wird geschätzt, und das spiegelt sich auch in Ihren Finanzen wider. Auch gesundheitlich läuft es gut: Ab der Jahresmitte fühlen Sie sich besonders energiegeladen. Schlange Jahre: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 Eigenschaften: weise

zurückhaltend

Neid ist ihre größte Schwäche Als Sternzeichen Schlange erwartet dich im Jahr der Holz-Schlange eine intensive, emotionale Zeit. Die erste Jahreshälfte bringt einige positive Überraschungen und du erlebst ein wahres Hoch. Besonders der Juli und August bescheren dir wundervolle Glücksmomente. In Sachen Liebe steht der November unter einem besonders guten Stern. Beruflich entwickelst du vor allem im Juni, Juli und September innovative Ideen, sei bei finanziellen Entscheidungen aber lieber vorsichtig. Deine Gesundheit profitiert von regelmäßiger Bewegung, besonders in den Monaten Mai, August und Oktober – denn da könnte es für dich etwas stressig werden. Achte unbedingt auf ausreichend Entspannung und gönne dir bewusste Auszeiten. Pferd Jahre: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 Eigenschaften: energisch

unabhängig

stehen gerne im Mittelpunkt

lieben es in großen Gruppen unterwegs zu sein Für Menschen mit dem Sternzeichen Pferd bringt 2025 emotionale Stabilität. Singles könnten im Sommer ihr Liebesleben neu erleben, während Paare eine harmonische Phase genießen. Beruflich zahlt sich Geduld aus: Ab April bietet sich eine große Chance, die durch Ihr Gespür und Ihre Fairness zum Erfolg führt. Die Sommermonate sind ideal für Zukunftspläne. Gesundheitlich eignen sich der März und Oktober perfekt, um schlechte Gewohnheiten abzulegen und einen Neustart zu wagen. Ziege Jahre: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 Eigenschaften: mitfühlend

ausgeglichen

lieben alles, was schön ist im Leben Das Sternzeichen Ziege fasziniert 2025 mit starker Ausstrahlung. Ihre Sehnsucht nach einer tiefen Verbindung könnte sich erfüllen, denn aus einer Bekanntschaft könnte mehr werden – Geborgenheit inklusive. Im Frühjahr ist es wichtig, berufliche Prioritäten zu setzen. Ab Mai stehen die Chancen auf Erfolge besonders gut. Gesundheitlich bleibt es stabil, aber vor allem im März, September und Oktober lohnt es sich, neue Energie zu tanken. Affe Jahre: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 Eigenschaften: verspielt

neugierig

lustig

lieben Bewegung und Freiraum Für das Sternzeichen Affe bringt 2025 eine bedeutsame Entwicklung in Beziehungen. Eine Freundschaft könnte sich in tiefe Liebe wandeln und Sie mit unerwarteten Gefühlen überraschen. Im Mai könnten Missverständnisse auftreten, die Sie durch offene Gespräche schnell klären sollten. Finanziell sind Sie klar im Vorteil: Ihre Situation verbessert sich spürbar, und Ihr scharfer Verstand sorgt auch beruflich für Erfolge. Bis März sind Sie gesundheitlich und energetisch top, danach lohnt es sich, bewusster auf Ihre Bedürfnisse zu achten. Hahn Jahre: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 Eigenschaften: fleißig

verlässlich

lieben es, über sich selbst zu reden Für das Sternzeichen Hahn steht 2025 im Zeichen der Suche nach tieferer Verbindung. Nach einer Phase der Zurückhaltung könnten Sie nun bereit sein, sich mehr zu öffnen. Besonders im Mai, April, Juli, September und November stehen die Chancen für romantische Begegnungen ausgezeichnet – nutzen Sie diese Gelegenheiten. Karrieretechnisch starten Sie bereits im Januar und Februar mit brillanten Ideen durch. Ihr Bauchgefühl erweist sich das ganze Jahr als zuverlässiger Wegweiser, und selbst kritische Vorgesetzte lassen sich von Ihrer Kompetenz überzeugen. Auch gesundheitlich erwartet Sie ein starkes Jahr – in den Monaten März, Mai, August und September sind Sie voller Energie. Hund Jahre: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 Eigenschaften: treu

ruhig

nachtragend

können Geheimnisse gut für sich behalten Für das Sternzeichen Hund wird 2025 die Liebe zur zentralen Quelle des Glücks. Sie folgen Ihrem Herzen und erleben eine Leichtigkeit, die alles einfacher erscheinen lässt. Singles wie Paare entdecken neue Seiten der Nähe und genießen emotionale Höhenflüge. Besonders in den Monaten Januar, Mai, Juli, September und November erleben Sie romantische Highlights. Beruflich glänzen Sie mit Respekt und Fairness, was Ihnen hilft, jede Herausforderung zu meistern. Im Sommer könnte sich zudem eine zusätzliche Einnahmequelle ergeben. Auch gesundheitlich bleibt der positive Trend erhalten – im Mai und Juli erreichen Sie Höchstleistungen und regenerieren selbst nach intensiven Phasen mühelos. Schwein Jahre: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947 Eigenschaften: hilfsbereit

ehrgeizig

lieben es, anderen zu helfen Das chinesische Sternzeichen Schwein erlebt 2025 eine emotionale Achterbahnfahrt. Schon im Februar könnte eine Begegnung Ihr Leben auf den Kopf stellen – besonders, was Ihren Beziehungsstatus betrifft. Der Sommer bringt Paaren eine romantische Phase, in der sie ihre Verbindung vertiefen und neu entdecken. Beruflich profitieren Sie von Ihrer starken Intuition. Im Februar und März stehen wichtige Entscheidungen an, während der August Ihnen überraschende neue Möglichkeiten bietet. Auch gesundheitlich bleiben Sie in Balance und aktiv. Im Herbst lohnt es sich, besonders auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, um Körper und Geist Gutes zu tun. Ratte Jahre: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 Eigenschaften: klug

kreativ

abenteuerlustig

lieben es, Bücher zu lesen Das Liebesleben der Ratte ist 2025 von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Nach einer enttäuschenden Frühlingsromanze wird das Glück ab Juli auf Ihrer Seite sein. Singles haben im Sommer gute Chancen auf eine langfristige Beziehung, gefolgt von einem Herbst voller Zweisamkeit. Beruflich starten Sie mit voller Energie und erzielen bis zur Jahresmitte wichtige Erfolge. Ein kleines Sommertief überwinden Sie dank Ihrer Cleverness problemlos und können zum Jahresende wieder richtig durchstarten. Ihre Gesundheit bleibt stabil, besonders im Mai und Juni erleben Sie eine ausgeglichene Phase. Solange Sie auf sich selbst achten, können Sie sich das ganze Jahr über guter Gesundheit erfreuen.