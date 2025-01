Vollmond am 13.Januar: Diese 3 Sternzeichen erleben ein Liebeschaos

Am 13. Januar ist der erste Vollmond des Jahres. Dieser Vollmond steht im emotionalen Zeichen Krebs, was bedeutet, dass unsere Gefühle verstärkt werden, wir in Erinnerungen schwelgen und unsere Intuition schärfer wird. Für manche von uns könnte das eine Achterbahnfahrt der Gefühle bedeuten.

Am Montag, den 13. Januar, erstrahlt zum ersten Mal dieses Jahr der Vollmond am Himmel und dann steht er noch im Sternzeichen Krebs. Das bringt vieles durcheinander vor allem in der Gefühlswelt einiger Sternzeichen.

Vollmond am 13.01: Diese 3 Sternzeichen befinden sich im Liebeschaos

1. Krebse: Der Vollmond bringt noch mehr Emotionen ans Tageslicht

Krebse sind ohnehin sehr emotional und empfindsam, aber der Vollmond im eigenen Zeichen verstärkt diese Eigenschaften noch einmal. In der Beziehung fühlen sie sich besonders verletzlich und könnten in alten Erinnerungen schwelgen, die längst abgeschlossen schienen. Da der Krebs sehr intuitiv ist, nimmt er schnell die Stimmungen seines Partners bzw. seiner Partnerin auf und lässt sich leicht von deren Gefühlen mitreißen. Das kann zu Missverständnissen und Spannungen führen. Krebsgeborene könnten in dieser Zeit Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse klar zu kommunizieren und stattdessen versuchen, sich zu sehr in die Probleme ihres Partners/ihrer Partnerin hineinzuversetzen. Das führt dazu, dass sie ihre eigenen Grenzen überschreiten und sich emotional auslaugen.

2. Widder: Der kämpferische Widder im Gefühlschaos

Der Widder ist normalerweise voller Energie und Selbstbewusstsein, aber der Krebs-Vollmond bringt ihn aus dem Konzept. Diese emotional aufgeladene Stimmung kann seine sonst so starke Energie rauben. Besonders in Beziehungen fühlt sich der Widder plötzlich von der Vielzahl an Gefühlen überfordert. Alte Probleme aus der Vergangenheit, die längst geglaubt wurden, verdrängt zu sein, kommen wieder ans Licht – und das sorgt für ordentlich Unruhe im Liebesleben. Der Widder könnte Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und wird schnell gereizt. In Gesprächen mit dem Partner könnte es plötzlich zu Missverständnissen kommen, die dann auch noch unnötig aufgebauscht werden. Es ist ein schwieriger Moment für den Widder, weil er sich einerseits nach Klarheit sehnt, andererseits aber nicht so recht weiß, wie er seine Gefühle ausdrücken soll.

3. Fische: Überempfindlichkeit könnte zu Missverständnissen führen

Fische sind für ihr großes Mitgefühl bekannt, und das ist auch ihr größter Trumpf in der Liebe. Doch der Krebs-Vollmond verstärkt ihre Sensibilität noch einmal, und das kann zu einigen Problemen führen. Fische neigen dazu, die Gefühle anderer zu stark zu übernehmen – und manchmal ist das mehr, als sie emotional tragen können. In der Beziehung könnte es passieren, dass sie die Bedürfnisse ihres Partners über ihre eigenen stellen und dabei vergessen, für sich selbst zu sorgen. Es besteht die Gefahr, dass die Fische im turbulenten Vollmond ihre innere Balance verlieren. Anstatt sich in Harmonie zu wiegen, könnte es zu unnötigen Konflikten kommen, bei denen die Fische entweder zu viel auf sich nehmen oder sich zurückziehen.