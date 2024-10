× Contrast-Make-Up: Das steckt hinter dem viralen TikTok-Trend

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihr Make-up nicht zu Ihrem Gesicht passt? TikTok dürfte jetzt die Lösung dafür gefunden haben. Das sogenannte „Contrast Make-up“ ermöglicht es, das Make-up harmonisch auf das Gesicht abzustimmen.

TikTok überrascht ständig mit neuen Beauty-Trends und aktuell sorgt ein besonders auffälliger Make-up-Stil für Furore: das sogenannte Contrast Make-up. Dieser Trend verspricht, Ihr Make-up auf ein neues Level zu bringen, indem er gezielt mit unterschiedlichen Kontraststufen spielt. Wir verraten, was es damit genau auf sich hat.

Das steckt hinter dem Contrast Make-up

Beim Contrast Make-up dreht sich, wie der Name schon sagt, alles um das Spiel mit Kontrasten. Es gibt drei verschiedene Kontrastlevel: Low, Medium und High. Um Ihren persönlichen Kontrasttyp zu bestimmen, betrachten Sie Haut, Augen, Haare und Augenbrauen – es geht dabei jedoch nicht um die Farbe an sich, sondern darum, wie stark sie sich vom Teint und Hautton abheben. Die Visagistin Aliénor hat diesen Trend ins Leben gerufen und ist davon überzeugt, das Make-up auf Basis der individuellen Kontraststufen zu gestalten. Sie hat sogar einen eigenen Filter in der App entwickelt, der mithilfe eines Schwarz-Weiß-Effekts Ihren Kontrasttyp sichtbar macht.



So finden Sie heraus, welcher Make-up Typ Sie sind

Das richtige Kontrastlevel zu finden, kann eine echte Herausforderung sein. Deshalb haben wir die wichtigsten Merkmale der verschiedenen Make-up-Typen für Sie zusammengestellt:

Low Contrast

© Getty Images ×

Bei Low-Contrast-Typen gibt es nur geringe Unterschiede zwischen Haut, Haaren und Augen, und die Gesichtszüge wirken weicher und weniger markant. Ein sanftes Make-up ohne harte Kontraste in natürlichen Tönen passt hier perfekt. Wählen Sie eine Farbe, die zwar etwas intensiver als Ihr Hautton ist, aber dennoch dezent bleibt – zum Beispiel ein zartes Rosa oder sanfte Grün- und Blautöne. Prominente Beispiele für diesen Typ sind etwa Taylor Swift, Gigi Hadid und Jennifer Lawrence.

Medium Contrast

© Getty Images ×

Wenn Sie etwas Kontrast zwischen Haaren, Augen und Haut haben dann darf das Make-up auch intensiver ausfallen. Der passende Lippenstift sowie Blush können hierbei ausschlaggebend sein. Dadurch wirkt das Make-up viel ausgeglichener. Auch Smokey Eyes können den Look perfekt abrunden. Emma Watson und Zendaya sind Promi-Beispiele für den Medium Contrast Typ.

High Contrast

© Getty Images ×

Hier ist der Kontrast zwischen Haaren, Haut, Augen und Augenbrauen am größten. Je dunkler die Haare und je heller die Haut, die Augen oder die Augenbrauen sind, umso intensiver darf das Make-up ausfallen. Denn dieser starke Kontrast kann manchmal etwas hart wirken. Mit dem richtigen Make-up können Sie ihn abschwächen. Anne Hathaway und Emily Ratajkowski gehören zu den High-Contrast-Typen.