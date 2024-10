Schiffer modelt für Biebers Beauty-Brand und teilt Schönheits-Secrets

Wenn zwei Supermodels gemeinsame Sache machen, kann das Ergebnis nur spektakulär werden. Für ihre Beautymarke Rhode hat Hailey Bieber jetzt niemand Geringeren als Claudia Schiffer als Testimonial gewonnen.

Nach einer längeren Pause steht Claudia Schiffer endlich wieder vor der Kamera – und zwar als neues Gesicht von Hailey Biebers Beauty-Marke Rhode. In der frisch lancierten Kampagne präsentiert das Supermodel den neuen "Barrier Butter"-Balsam, der für Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände gedacht ist. Die Creme soll die Haut aufpolstern, intensive Feuchtigkeit spenden, feine Linien minimieren und einen frischen Glow verleihen.

Claudia Schiffer: Model-Comeback für Hailey Biebers Beauty Brand

Für die Kampagne wurde Schiffer in einer lässigen Lederjacke und mit schwarzen Sonnenbrillen abgelichtet, während sie die neue Creme selbstbewusst in die Kamera hält. Ihr ungeschminkter Look hebt ihre natürliche Schönheit hervor und strahlt Authentizität aus.

Doch hinter ihrer makellosen Haut steckt nicht nur die neue "Barrier Butter", die übrigens neben dem "Peptide Glazing Fluid" ein fester Bestandteil ihrer Pflegeroutine ist. Gegenüber der amerikanischen "Vogue" verrät das Topmodel ihre Beauty-Geheimnisse.

Claudia Schiffers Beauty-Secrets

Hygiene ist für das Topmodel das A und O. "Eines der wichtigsten Dinge ist, immer saubere Hände zu haben, bevor man sein Gesicht berührt, um Bakterien und Schmutz fernzuhalten", verrät die 54-Jährige. "Außerdem verwende ich Gesichtstücher und Handtücher nur einmal, bevor sie gewaschen werden", fügt sie hinzu.

Ein gesunder Lebensstil ist für Claudia Schiffer ebenfalls essenziell. Sie achtet auf eine kohlenhydratarme Ernährung, meidet Zucker und Milchprodukte und trinkt täglich bis zu vier Liter Wasser: "Es ist nicht einfach, aber ich habe mir angewöhnt, einen großen Becher bei mir zu haben, den ich mehrmals am Tag leere." So bringt sie ihre Haut nicht nur von außen, sondern vor allem auch von innen zum Strahlen.

Schiffers unkomplizierte Pflegeroutine und ihr Fokus auf hochwertige Produkte machen sie zum idealen neuen Gesicht für Rhode – eine Marke, die generationsübergreifende Schönheitsideale verkörpert und sowohl junge als auch reifere Hauttypen anspricht.