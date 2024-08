× Gewusst? Diese Royals tragen ein geheimes Tattoo

Wer denkt, Tätowierungen sind in royalen Kreisen verpönt, der irrt. Auch in Königshäusern sind Tattoos inzwischen kein Tabu mehr. Welche Royals sich mit der Körperkunst schmücken, verraten wir hier.

Normalerweise sind die Mitglieder der königlichen Familien darauf bedacht, ein gutes und anständiges Image zu wahren. Selbst bunter Nagellack und sichtbare Knie werden nicht gerne gesehen. Doch es scheint auch Ausnahmen zu geben. Von einigen Prinzen und Prinzessinnen ist nämlich bekannt, dass sie ein Tattoo tragen und die bleibende Tinte auch nicht versuchen zu verstecken.

Prinzessin Sofia trägt ein auffälliges Rückentattoo

Prinzessin Sofia von Schweden ist ein großer Fan der Körperkunst. Auf ihrer Hochzeit im Jahr 2015 tauchte sie in einem Kleid auf, das das Tattoo zwischen ihren Schulterblättern nicht einmal ansatzweise bedeckte. Das Sonnen-Tattoo ist ein Mitbringsel aus ihrer Zeit vor dem Prinzessinnen-Titel, für einen Royal ist es trotzdem ungewöhnlich. Doch das ist nicht die einzige bemalte Stelle an ihrem Körper. Ein kleiner Schriftzug an ihrem Knöchel erinnert ebenfalls von dieser Zeit. Ein anderes Tattoo, eine Blumenranke, hat die zweifache Mutter bereits vor einiger Zeit entfernen lassen.

Prinzessin Eugenies Tattoo hat eine geheime Bedeutung

Das Tattoo hinter Prinzessin Eugenies Ohr ist meist verdeckt, doch ab und zu gewährt sie uns freie Sicht auf die Tätowierung, hinter der auch eine besondere Bedeutung steckt. Der Kreis hinter ihrem Ohr steht für die Ewigkeit, ein möglicher Tribut an das 70-Jährige Thronjubiläum der Queen. Es wird auch spekuliert, ob der Kreis den Reichsapfel symbolisiert, da er Bestandteil der britischen Krönungsinsignien ist.

Prinzessin Stephanie steht auf Tattoos

Prinzessin Stephanie sorgte bereits in jungen Jahren für Aufsehen. Sie passte wenig in das Bild einer braven Prinzessin, sondern war bekannt für ihre rebellische Art. Dass die dreifache Mutter ein Tattoo hat, dürfte deshalb die wenigsten überraschen. Ihren Körper schmücken gleich eine Vielzahl an Körperverzierungen: Die 59-Jährige hat Tätowierungen an ihrem rechten Handgelenk, am Ringfinger, zwischen den Schulterblättern, am Knöchel sowie am Steißbein.

Auch Pauline Ducruet hat eine Schwäche für Tattoos

Wie die Mutter so die Tochter? Was Körperschmuck anbelangt, ticken Prinzessin Stephanie und ihre Tochter Pauline Ducruet gleich. Bereits im Alter von 17 Jahren ließ sich die Nichte von Fürst Albert das erste Mal tätowieren. Neben einem Gänseblümchen ziert auch ein Schriftzug ihren rechten Unterarm. Dort steht der Satz „Souviens-toi de toujours ose“ (zu Deutsch: „Denke daran, immer zu wagen“)

Kronprinz Frederik ließ sich ebenfalls tätowieren

Auch die nördlichen Royals scheinen Tattoos nicht zu scheuen. Als Erinnerung an seine Zeit bei den "Danish Elite Forces" hat sich Prinz Frederik einen Hai - das Symbol seiner Truppe - dauerhaft auf die Wade bringen lassen. Auch das schwarze Ornament auf seinem Oberarm erinnert an seine Zeit bei der Marine und soll für seinen Spitznamen „Pingo“ stehen.

Tattoos sind ein No-Go für Kate und Meghan

Während einige Royals Tattoos gegenüber sehr aufgeschlossen sind, halten sich andere lieber bedeckt. So wurde weder bei Kate noch bei Meghan oder ihren Ehemännern bislang ein Tattoo gesichtet. Obwohl Harry in der Vergangenheit mit wilden Party-Exzessen aufgefallen ist, unter die Nadel hat sich der Sohn von König III. noch nicht gelegt.