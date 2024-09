× Mit diesen Tricks hält die Sommerbräune ewig

Wir haben den Sommer in vollen Zügen genossen. Jetzt geht er in die Verlängerung, denn der Wetterbericht prophezeit uns für die nächsten Wochen einen heißen Spätsommer. Damit wir unser Strahlen bis in den Herbst nicht verlieren, verraten wir die besten Tipps für eine langanhaltende Bräune.

Ein zart gebräunter Teint zählt zu den schönsten Urlaubssouvenirs. Schließlich haben wir uns die schöne Bräune mit vielen Sonnenstunden hart erarbeitet. Doch schon langsam verabschiedet sich der Sommer. Und leider wissen wir aus Erfahrung, dass der Beach-Look genauso schnell wieder verschwindet, wie der Herbst Einzug in unser Leben hält. Doch das muss nicht sein! Wir verraten die besten Tipps, wie Sie Ihren sonnengeküssten Teint so lange wie möglich erhalten.

Bräune erhalten: Die besten Tipps

1. Vorbereiten

Besonders wenn Sie nach dem Winter längere Zeit nicht in der Sonne waren, ist es wichtig, Ihre Haut vorzubereiten. Generell gilt: Gehen Sie es langsam an! Die Haut muss sich langsam wieder an die Sonne gewöhnen, starten Sie mit zehn Minuten pro Tag und vergessen Sie nicht auf Sonnenschutz! Außerdem können Sie vor dem Urlaub Ihre Haut peelen, um abgestorbene Hautschuppen abzutragen – so wird die Haut gleichmäßiger braun.

2. Feuchtigkeitspflege

Eine schöne Bräune entsteht durch die Bildung von Melanin in den Pigmentzellen. Die schlechte Nachricht: Die Haut erneuert sich ständig, was dazu führt, dass die Bräune verblasst. Um trockene, abschuppende Haut zu vermeiden, ist die Versorgung mit Feuchtigkeit wichtig. Seren oder Cremes mit Hyaluronsäure oder Ceramiden eignen sich ideal, um der Haut Feuchtigkeit zu liefern. Achtung bei Retinol: Der Wirkstoff kurbelt den Erneuerungsprozess der Haut an und ist dadurch Gift für die Sommerbräune.

3. Richtig duschen

Duschen greift die natürliche Schutzschicht der Haut an. Es ganz wegzulassen ist natürlich auch keine Lösung. Daher gilt: Nicht zu lange, nicht zu heiß und nicht öfter als notwendig. Tipp: Verwenden Sie ein rückfettendes Duschgel mit pflegenden Inhaltsstoffen. Auch beim Abtrocknen ist Vorsicht geboten: Bitte nicht trocken rubbeln, sondern tupfen.

4. Richtige Ernährung

Nach dem Sommerurlaub sollten Sie auch auf Ihre Ernährung achten. Äußerliche Feuchtigkeitspflege reicht nicht aus, daher sollten Sie viel Wasser trinken. Zudem kann man sich an natürlichen Selbstbräunern ernähren. Karotinhaltige Lebensmittel wie Karotten, Paprika und Tomaten, die der Körper in Vitamin A umwandelt, färben den Teint und erhöhen zusätzlich den hauteigenen UV-Schutz.

5. Nachhelfen

Was anfangs durch die oben genannten Tipps funktionieren mag, wird Woche für Woche immer mehr an Wirkung verlieren. Wenn sich der Herbst langsam bemerkbar macht bleibt meist nur noch eine Option: Selbstbräuner. An grauen Tagen zaubern sie im Gesicht als auch auf dem Körper den Sommer-Glow zurück. Sie können sich hier für einen professionellen Spray-Tan im Studio entscheiden oder für eine der unzähligen Varianten für zu Hause.