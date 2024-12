Festlicher Glamour: Die schönsten Star-Looks unterm Weihnachtsbaum

Die Stars stimmen sich schon auf das Fest der Liebe ein und lassen uns via Social Media an ihrem festlichen Glamour teilhaben. Mit glamourös geschmückten Weihnachtsbäumen und noch glamouröseren Outfits zeigen sie uns, wie stilvoll die Vorfreude auf Weihnachten sein kann.

Glitzernde Lichterketten, schimmernde Kugeln und funkelndes Lametta: Bei den Stars muss es zu Weihnachten glitzern und glänzen. Doch nicht nur die Bäume strahlen – auch die Stars selbst glänzen in atemberaubenden Weihnachts-Looks. Von eleganten Abendroben bis hin zu gemütlichen Festtags-Outfits ist alles dabei, was uns in Festtagsstimmung versetzt und jede Menge Inspiration für unsere eigenen Looks bietet.

Celine Dion

Celine Dion ist in festlicher Hochform! Auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild von sich, wie sie kniend vor einem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum posiert – und das in einem Outfit, das wortwörtlich heiß ist. Die 56-Jährige trägt ein funkelndes rotes Kleid, kombiniert mit atemberaubenden Flammen-Schuhen, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Ein echter Hingucker!

Sabrina Carpenter

Wesentlich gemütlicher geht es bei Sabrina Carpenter zu. In einem kuscheligen Weihnachts-Pullover posiert die Sängerin lässig vor ihrem festlich dekorierten Baum und begeistert ihre Fans auf Instagram. Für alle, die es zu Weihnachten entspannt mögen, liefert Sabrina den perfekten Look: ein stylischer Christmas-Sweater, der sowohl bequem als auch absolut trendy ist.

Sylvie Meis

Sylvie Meis beweist, dass weniger oft mehr ist und, dass man auch ohne Glitzer und knallige Farben Glamour versprühen kann. In einem zeitlosen kleinen Schwarzen mit ausgefallenen Pufferärmeln und schwarzen Pumps zeigt sie sich von ihrer besten Seite. Mit diesem Schnappschuss beweist die Moderatorin nicht nur Stilsicherheit, sondern auch, dass sie das Weihnachtsshopping offenbar schon erledigt hat.

Chiara Ferragni

Wenn es um das perfekte Weihnachtsoutfit geht, begeistert Chiara Ferragni jedes Mal aufs Neue. In ihrem eleganten Look verkörpert sie Weihnachten pur und strahlt Eleganz und Verführung aus. Für ein festliches Pre-Weihnachtsdinner entschied sich die Fashion-Ikone für ein verführerisches schwarzes Spitzen-Top, kombiniert mit einem glitzernden Minirock in sattem Rot.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti heizt die Weihnachtsstimmung ordentlich an – und zwar im wortwörtlichen Sinne. In freizügigen Dessous setzt Aurora ihren Hammer-Body vor einem verschneiten Weihnachtsbaum in Szene. Dieser Look lässt nicht nur die Herzen ihrer Fans höherschlagen, sondern bringt auch den Kunstschnee zum Schmelzen.