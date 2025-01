Es gibt Menschen, die haben Online-Dating schon durchgespielt und aufgegeben. Aber aufgepasst: Laut einer neuen Untersuchung sollten sie Tinder & Co. vielleicht doch noch eine Chance geben. Denn am Sonntag könnte es passieren, dass sie von Amors Pfeil getroffen werden und die Liebe finden.

Das neue Jahr hat begonnen, und damit ist auch die Hoffnung wieder aufgeflammt, dass es in diesem Jahr in Sachen Liebe besser laufen könnte. Einsame Love-Birds sollten jetzt die Ohren spitzen, denn an einem ganz besonderen Tag – nämlich am kommenden Sonntag – stehen die Chancen enorm gut, jemanden ganz Besonderen kennenzulernen.

Warum Singles diesen Sonntag die Liebe ihres Lebens finden könnten

Der erste Sonntag im Jahr scheint inoffiziell der Tag von Amor zu sein. Denn an diesem Tag sind die Chancen, sich zu verlieben, laut Tinder am größten. Die Swipe-Aktivität steigt am ersten Sonntag des Jahres um 20 % im Vergleich zu anderen Tagen. Doch das ist noch nicht alles: Auch die Likes auf Tinder nehmen um 15 % zu. Singles sind in Gesprächslaune: Die Wahrscheinlichkeit, eine Konversation zu beginnen, steigt um 12 %. Im Durchschnitt erleben Nutzer:innen über 10 % mehr Matches. Es geht schnell zur Sache: Tinder-Nutzer:innen antworten an diesem besonderen Tag 2 Stunden und 16 Minuten schneller auf Nachrichten als noch im Vorjahr.

Der Grund für den Dating-Boom ist klar: Neues Jahr, neue Möglichkeiten. Singles gehen 2025 mit klaren Absichten ins Dating und sind bereit für neue Begegnungen, spannende Erlebnisse und echte Verbindungen. Viele hoffen, dass der Beginn des Jahres die perfekte Gelegenheit bietet, Liebe und vielleicht sogar die große Partnerschaft zu finden. Mit frischem Elan und offenen Herzen starten sie in die neue Dating-Saison und sind bereit, das Beste aus ihren Chancen zu machen. Wer weiß, vielleicht wartet der ganz besondere Mensch ja schon direkt hinter dem nächsten Swipe.