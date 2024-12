Last-Minute-Weihnachtsgeschenk: Diese Buch-Bestseller kommen bestimmt gut an

Für Leseratten sind Bücher jedes Jahr eine perfekte Geschenkidee, und bei den Bestsellern des Jahres ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei!

Auch in diesem Jahr wird sich sicherlich wieder das eine oder andere liebevoll verpackte Buch unter dem festlich geschmückten Christbaum finden. Falls Sie noch nicht das passende Lesehighlight zum Verschenken entdeckt haben, haben wir hier die ideale Inspiration für Sie – von faszinierenden Romanen bis hin zu spannenden Sachbüchern: Diese Thalia-Bestseller sind das perfekte Weihnachtsgeschenk und begeistern Klein und Groß!

Top Buch-Bestseller bei Thalia

Unterhaltung

Das Kalendermädchen - Sebastian Fitzek

Buch (Gebundene Ausgabe), 25,00 €

Vor elf Jahren wurde Alma als Baby unter mysteriösen Umständen zur Adoption freigegeben, mit dem Hinweis, dass die Identität ihrer Eltern aus Sicherheitsgründen geheim bleiben müsse. Nun ist Alma schwer erkrankt und benötigt dringend einen Knochenmarkspender. Ihre Adoptivmutter, Olivia Rauch, beginnt verzweifelt nach Almas biologischen Eltern zu suchen. Dabei stößt sie auf die Legende des »Kalendermädchens«, einer jungen Frau, die zur Weihnachtszeit im Frankenwald von einem Psychopathen heimgesucht wurde. Dieser zwang sie, einen »Adventskalender des Grauens« zu öffnen. Nervenkitzel pur vom #1-Bestseller-Autor.

Man kann auch in die Höhe fallen - Joachim Meyerhoff

Buch (Gebundene Ausgabe), 26,00 €

Der Erzähler, ein Mitte-Fünfzigjähriger, zieht nach einem Schlaganfall und einer Lebenskrise zu seiner Mutter, die in ihren Achtzigern ist und auf dem Land lebt. Er hofft, dort an einem Theaterroman namens »Scham und Bühne« zu schreiben und wieder Fuß zu fassen. Inmitten des Neuanfangs in Berlin hatte er Schwierigkeiten mit seiner künstlerischen Arbeit und wurde von der neuen Stadt stark beansprucht. Ein Vorfall auf dem Geburtstag seines Sohnes führt dazu, dass er Berlin verlässt und zu seiner Mutter zieht, die ein selbstbestimmtes Leben am Meer führt. Diese gemeinsame Zeit wird für den Sohn zu einer heilsamen Erfahrung, in der er nicht nur an seinem Roman arbeitet, sondern auch seinen inneren Frieden findet und aus den Zorn- und Nervositätsgefühlen, die ihn sein Leben lang begleitet haben, herausfindet.

Der Buchspazierer - Carsten Henn

Buch (Gebundene Ausgabe), 15,00 €

In »Der Buchspazierer« erzählt Carsten Henn eine warmherzige und berührende Geschichte über Freundschaft, die Magie des Lesens und die verbindende Kraft von Büchern. Der Buchhändler Carl Christian Kollhoff bringt abends nach Geschäftsschluss Bücher zu besonderen Kunden, die für ihn wie Freunde sind. Als er plötzlich seine Anstellung verliert, braucht es die Hilfe eines neunjährigen Mädchens und der Bücher, um den Mut zu finden, aufeinander zuzugehen. Das Buch feiert das geschriebene Wort und die Verbindungen, die es schafft.

Sachbücher

Freiheit - Angela Merkel, Beate Baumann

Buch (Gebundene Ausgabe), 42,00 €

In ihren lang erwarteten Erinnerungen blickt Angela Merkel auf ihr Leben und ihre 16 Jahre als Bundeskanzlerin zurück. Gemeinsam mit ihrer politischen Beraterin Beate Baumann erzählt sie von ihrer Kindheit und Jugend in der DDR, ihrer Ausbildung und dem Wendepunkt 1989, als die Mauer fiel und ihre politische Karriere begann. Sie gewährt Einblicke in ihre Begegnungen mit globalen Mächtigen und erläutert, wie sie wichtige politische Entscheidungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene traf. Das Buch bietet einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der Macht und ist ein Plädoyer für die Freiheit.

Gebt mir etwas Zeit - Hape Kerkeling

Buch (Gebundene Ausgabe), 24,00 €

In seinem neuen Buch kombiniert Hape Kerkeling humorvoll und berührend persönliche Erinnerungen mit historischen Recherchen und Ahnenforschung. Er erzählt von seiner Kindheit in den Siebzigern, den Anfängen seiner Fernsehkarriere und den Glanzzeiten der TV-Unterhaltung, aber auch von den bewegten Zeiten seiner Vorfahren, besonders im Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Mit einem einzigartigen Sinn für Komik und tiefem Gefühl führt er den Leser durch seine Lebensgeschichte und deckt schließlich ein unglaubliches Geheimnis auf, das seine Großmutter Bertha ihr Leben lang gehütet hat.

Jeden Tag einen Schritt - Kiarash Hossainpour, Philip Hopf

Buch (Gebundene Ausgabe), 25,00 €

Philip Hopf und Kiarash Hossainpour, das Podcast-Duo Hoss & Hopf, teilen in ihrem Buch über 365 von ihnen persönlich bestätigte Wahrheiten zu Themen wie Selbstdisziplin und Finanzen. Diese täglichen Impulse sollen den Leser Schritt für Schritt seinem wahren Potenzial näherbringen und ihn am Ende des Jahres zu einem erfolgreicheren Menschen machen. Das Buch basiert auf den Erfahrungen der Autoren und bietet praktische Tipps, um kontinuierlich erfolgreicher zu werden.

Jugend

Vergissmeinnicht - Was die Welt zusammenhält - Kerstin Gier

Buch (Gebundene Ausgabe), 24,00 €

Im dritten Band der Vergissmeinnicht-Trilogie steht Quinn vor neuen Herausforderungen: Neben seiner großen Liebe Matilda, deren Familie ihm Schwierigkeiten bereitet, soll er als Auserwählter die Welt retten. Doch ein geheimnisvolles Sternentor-Ritual, flüchtige Schwarzalben und ein rätselhaftes Orakel stellen ihn vor zahlreiche Rätsel. Als Matilda auch noch von mächtigen Feinden bedroht wird, müssen die beiden zusammen Geheimnisse entschlüsseln, die über Leben und Tod entscheiden. Der Roman ist spannend und romantisch, perfekt für die Winterzeit, mit einem Rückblick-Kapitel für einen schnellen Wiedereinstieg.

Kinder

Gregs Tagebuch 19 - So ein Schlamassel! - Jeff Kinney

Buch (Gebundene Ausgabe), 16,00 €

Im 19. Band der Diary of a Wimpy Kid-Reihe von Jeff Kinney verbringt Greg Heffley seine Sommerferien nicht mit seinem besten Freund Rupert, sondern im Familienurlaub auf der Insel Knitterfels. In einem kleinen Strandhaus mit der gesamten Familie und bei brütender Hitze, ist Chaos vorprogrammiert. Greg entdeckt dabei nicht nur das streng gehütete Fleischbällchen-Rezept seiner Oma, sondern auch weitere Familiengeheimnisse. Doch wird es ihm gelingen, diese aufzudecken, ohne die Stimmung im Strandhaus zum Überkochen zu bringen? Spaß garantiert - für große und kleine Leser!