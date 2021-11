Kreativ und nachhaltig

Noch ein paar Tage müssen wir uns gedulden, dann können wir endlich das erste Türchen öffnen. Suchen Sie noch nach Ideen für einen selbstgemachten Adventskalender? Dann haben wir auf jeden Fall das Richtige für Sie!

Hier sind 24 tolle Ideen für nachhaltige und persönliche Adventskalender- Türchen!

Selbstgemachte vegane Pralinen

Um den Dezember süß und lecker zu beginnen, eignen sich selbstgemachte Pralinen doch perfekt! Wer sich vegan ernährt, sollte dafür unbedingt dieses einfache Rezept ausprobieren - alles was Sie brauchen, ist vegane Schoki, Kokosöl und Kokosraspeln.

Die Schokolade in einem Wasserbad schmelzen und nach Belieben etwas Kokosöl hinzufügen, damit die Schoki schön cremig wird.

Ist alles flüssig, die Schokolade in einer Schüssel mit Kokosraspeln verrühren und anschließend für 20 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Sobald die Masse abgekühlt ist, kleine Bällchen rollen und von außen nochmal in Kokosraspeln wälzen. Wer will, kann in die Mitte der Kugeln noch eine kleine Nuss drücken. – Und schon sind die veganen Raffaello- Pralinen fertig!

Persönlich verzierter Blumentopf

Für alle Blumenliebhaber ist ein liebevoll verzierter Blumentopf ein super Geschenk! Das geht ganze einfach mit verschiedenen bunten Farben, aber auch Bast, kleine Mosaiksteinchen oder Spitzenstoff sind toll geeignet!

Bunte Kerzen

Bunte Kerzen sehen in jeder Wohnung gut aus und sind vor allem für die kalte Jahreszeit ein wunderbares Geschenk! Stöbern Sie sich durch kreative Shops oder versuchen Sie selbst einmal Kerzen zu ziehen!

Selbstgemachte Armbänder

Hübsche Armbänder können Sie selbst knüpfen oder mit verschiedenen Perlen auffädeln. In jedem Fall ist ein selbstgemachtes Armband ein tolles personalisiertes Geschenk – vielleicht werde es ja sogar Freundschaftsarmbänder?

Ein eingerahmtes Foto

Ihr gemeinsames Lieblingsfoto, eingerahmt in einem hübschen Rahmen? Ein tolles Geschenk! Haben Sie Spaß am Verzieren, können Sie auch einen schlichten Rahmen kaufen und ihn selbst bemalen.

© Getty Images ×

Ein Gutschein zu einem Weihnachtskonzert

Steht in Ihrer Stadt ein Weihnachtskonzert an, kann das Türchen vor dem Konzerttag mit zwei Tickets gefüllt werden! Eine tolle Überraschung, über die sich sicher jeder freut!

Duftende Peelings

Auch duftende, pflegende Peelings sind eine tolle Idee, um ein Adventskalendertürchen zu füllen. Das Geschenk kann auch super mit einem gemeinsamen Spa- Day kombiniert werden! Anleitungen für selbstgemachte Peelings finden Sie hier.

© Getty Images ×

Plastikfreie Kaugummis

Kaugummis gehen immer- Oder? Wir sollten aber darauf achten, eine plastikfreie Alternative zu wählen! Gute plastikfreien Kaugummis für Ihren Adventskalender finden Sie zum Beispiel bei True Gum.

Eine nachhaltige Brotdose

Damit auch die Jause für die Arbeit oder Uni nachhaltig verpackt werden kann und nicht jedes Mal in neue Alufolie oder Plastiktüten gewickelt werden muss, ist eine Brotdose aus Metall ein tolles nachhaltiges Geschenk.

Selbstgemachte Energyballs

Um die Brotdose dann auch zu füllen, können selbstgemachte Energyballs im nächsten Türchen Platz finden. Unser Rezept ist einfach und geht super schnell:

250 g Datteln, 100g Mandeln, 3 EL Kakao und 2 EL Kokosraspeln in eine Schüssel geben und fein mixen.

Die Masse zu Kugeln rollen und von außen mit Kokosraspeln verzieren – Fertig!

© Getty Images ×

Fairtrade Schoki

Von Schokolade kann man nie genug bekommen. Vor allem die Tony`s Chocolonely hat es uns angetan: Fair produzierte Schokolade in verschiedenen Sorten, die alle mehr als lecker schmecken – Mhh!

Ein Gutschein für ein gemeinsames Abendessen

Ein gemeinsames Abendessen ist immer schön! Ein Gutschein mit einer Reservierung für den gleichen Abend im Lieblingsrestaurant ist deshalb ein wunderbares Geschenk, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen!

Ein spannendes Buch

Um das Warten bis Weihnachten zu erleichtern, ist ein gutes Buch eine prima Idee für ein Adventskalendertürchen. Ob es ein Liebesroman, Krimi oder doch ein informatives Buch sein soll, ist ganz Ihnen überlassen.

© Getty Images ×

Mit passendem Lesezeichen

Und zum Buch dazu, muss natürlich ein passendes Lesezeichen her! Aus Pappe oder Filz können die ganz einfach selbst gebastelt werden – besonders hübsch ist ein schönes Band am oberen Ende.

Ein Tütchen voller Weihnachtsplätzchen

Wurde noch nicht genug gesnackt, ist ein Tütchen mit leckeren, selbstgemachten Weihnachtsplätzchen ein passendes Adventskalender-Türchen- Geschenk!

© Getty Images ×

Ein Liebesbrief

Für eine extra Portion romantischen Touch kann in einem Türchen ein persönlicher Brief seinen Platz finden. Liebe Worte in der Weihnachtszeit berühren jeden und machen glücklich!

Weihnachtlicher Tee

Auch Tee ist eine gute Idee für den selbstgemachten Adventskalender. Wählen Sie den Lieblingstee aus, verpacken Sie Ihn schön und schon bereiten Sie große Freude!

Dazu eine schöne Tasse

Um den Tee dann auch entsprechend genießen zu können, ist das nächste Türchen perfekt für eine tolle Tasse!

Nachhaltige Bad- Utensilien

Eine andere tolle Idee ist eine nachhaltige Grundausstattung fürs Badezimmer. Wiederverwendbare Wattepads, Zahnbürsten aus Holz statt Plastik oder festes Duschgel sind super Geschenke und auch perfekt, um gleich mehrere Türchen zu füllen. Weitere Ideen für nachhaltige Bad- Utensilien gibt’s hier!

© Getty Images ×

Einen Baum pflanzen

Natürlich soll in dem Türchen kein kleiner Baum stecken – aber wie wäre es mit einer personalisierten Urkunde, dass der/ die Beschenkte(r) einen Baum gepflanzt hat? Ein tolles Geschenk wie wir finden!

Selbstgemachter Lippenbalsam

Im Winter ist es oft kalt und ungemütlich und Hände und Lippen trocknen aus. Ein selbstgemachter Lippenbalsam ist also nicht nur ein nettes Geschenk, sondern zudem super praktisch und sinnvoll! Wies genau geht, lesen Sie hier!

Ein Gutschein für einen Glühwein auf dem Christkindelmarkt

Das gemeinsame Abendessen ist nun schon einige Türchen her, es ist also Zeit für einen neuen Gutschein, der einen romantischen Abend verspricht! Mit einem gemeinsamen Abend auf dem Christkindelmarkt und leckerem Glühwein, wenige Tage vor Weihnachten, machen Sie sicher nichts falsch!

© Getty Images ×

Glasstrohhalme

Für das vorletzte Türchen, sind nachhaltige Strohhalme eine tolle Idee, den Adventskalender langsam zu beenden. Strohhalme aus Glas oder Metall sind nachhaltig, halten lang und auf jeden Fall ein tolles Geschenk.

Eine persönliche Spotify Playlist

Für ein persönliches letztes Adventskalender- Türchen ist eine Spotify Playlist mit all den Liedern, die Sie durch den Advent begleitet haben und miteinander verbinden, perfekt! Tolle Weihnachtsmusik und Songs mit persönlicher Bedeutung, die wunderbar auf den heiligen Abend einstimmen!

Ein persönlicher, selbst gebastelter Adventskalender ist viel kreative Arbeit, aber bereitet immer große Freude! Mit diesen Ideen wird er sicher ein Erfolg!