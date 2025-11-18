Alles zu oe24VIP
© Symbolbild/Getty Images

Im Spital

Auf Zebrastreifen: Alko-Lenker erfasste 16-Jährige

18.11.25, 12:30
Der Einheimische dürfte die 16-Jährige übersehen haben. 

Ein betrunkener Einheimischer war am Montag in Berndorf, Bezirk Baden, mit seinem Auto unterwegs, als gerade eine 16-Jährige einen Zebrastreifen überquerte. Der Einheimische dürfte laut Polizei die Jugendliche auf dem Schutzweg übersehen haben.

Sein Fahrzeug erfasste die junge Niederösterreicherin. Der Teenager wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker, bei dem eine Alkoholisierung festgestellt wurde,  war seinen Führerschein auf der Stelle los. 

Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werden folgen.

