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Zebrastreifen
© Getty Images (Symbolbild)

Kurz im Koma

Bub (10) von Van auf Zebrastreifen angefahren - Lenker ausgeforscht

13.04.26, 12:23
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Der Zehnjährige hatte bei dem Unfall kurz das Bewusstsein verloren. 

Tirol. Nachdem ein Zehnjähriger am Freitag auf einem Schutzweg in Völs in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land, von einem Van erfasst und verletzt worden war, konnte die Polizei nun den Lenker inzwischen ausforschen. Es handelte sich um einen 65-jährigen Österreicher. Der Mann werde der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Der Bub hatte nach dem Zusammenprall kurz das Bewusstsein verloren und erst zu Hause von dem Unfall berichtet.

Erzählte Großmutter vom Unfall

Der Zehnjährige war am Zebrastreifen von dem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen worden. Nach offenbar schneller Wiedererlangung des Bewusstseins ging er zum Gehsteig zurück. Der Autofahrer und ein Fahrradfahrer, der zufällig gerade vor Ort war, fragten das Unfallopfer, ob alles ok sei. Aus Angst vor Konsequenzen habe der Bub laut eigenen Angaben dann die Verständigung von Rettung und Polizei abgelehnt. Der Lenker fuhr anschließend offenbar weiter. Als zu Hause aber Schmerzen auftraten, erzählte der Zehnjährige dann seiner Großmutter von dem Vorfall, die wiederum die Eltern informierte. Die Mutter brachte letztlich den Unfall am Samstag zur Anzeige.

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