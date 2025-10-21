CDs und DVDs in Geschäft eingesteckt: Dieb gefasst

Erneut wurde in Wien ein Dieb von einem Detektiv auf frischer Tat erwischt. Der 46-jährige Serbe konnte festgenommen werden.

Wien. Kurz nach der Festnahme von drei Seriendieben am Montagnachmittag in Wien-Mariahilf - oe24 berichtete - konnte ein weiterer Dieb in Wien-Favoriten geschnappt werden.

Gegen 14.20 Uhr entnahm ein Serbe in einem Elektronikgeschäft am Columbusplatz mehrere CDs und DVDs aus den Regalen, legte diese in einen Karton und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte und dem 46-Jährigen folgte.

Als der Ladendetektiv versuchte, den Verdächtigen anzuhalten, riss sich dieser los und flüchtete. Erst mehrere Gassen weiter konnte der Serbe von dem Detektiv sowie zwei weiteren Ladendetektiven, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, gestoppt werden.

Die Polizei konnte Diebesgut im Wert von rund 1.800 Euro sicherstellen und nahm den amtsbekannten 46-Jährigen fest.