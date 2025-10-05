Alles zu oe24VIP
15-Jähriger setzte in Vorarlberg auf Flucht vor Polizei Auto gegen Baum

05.10.25, 17:07
Am Auto entstand Totalschaden.

Vbg. Die Flucht eines 15-jährigen Autofahrers vor der Polizei hat Sonntagfrüh in Hohenems mit einem Totalschaden geendet. Eine Streife wurde kurz nach 2.00 Uhr auf den Wagen aufmerksam. Als die Polizei dem Pkw nachfuhr, beschleunigte das Auto. In weiterer Folge aktivierte die Exekutive das Blaulicht, woraufhin der Bursche aufs Gaspedal trat. Er verlor die Kontrolle über den Pkw und krachte gegen einen Zaun sowie einen Baum. Der 15-Jährige und seine Begleiter blieben unverletzt.

Der Heranwachsende, der keinen Führerschein besitzt, war mit zwei minderjährigen Burschen unterwegs. Ein Alkotest bescheinigte ihm völlige Nüchternheit. Nach Abschluss der Ermittlungen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und mehrerer Verwaltungsübertretungen wird der Jugendliche angezeigt, informierte die Polizei.

