Pogacar auch Europameister - Großschartner auf Platz 15

Überflieger Tadej Pogacar war auch bei der Straßenrad-WM in Frankreich eine Klasse für sich.

Dome. Eine Woche nach Gold bei der Rad-WM in Ruanda schlug Pogacar (27) auch im EM-Straßenrennen im französischen Drôme nach einem sehenswerten Soloritt zu. Der Slowene benötigte für die schwierige 202-km-Strecke 4:59:59 Stunden. Zweiter wurde wie schon in Ruanda Zeitfahr-Welt- und Europameister Remco Evenepoel (BEL/+30 Sek.), Bronze ging an Paul Seixas (FRA/+3:37 Min.).

Der Oberösterreicher Felix Großschartner belegte Platz 15 (+7:33).

Pogacar, der im Juli zum 4. Mal die Tour de France gewonnen hatte, schrieb mit dem WM- und EM-Titel innerhalb von einer Woche Geschichte.