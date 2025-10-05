Alles zu oe24VIP
Pogacar auch Europameister - Großschartner auf Platz 15
© getty

Straßenrad-EM

Pogacar auch Europameister - Großschartner auf Platz 15

05.10.25, 17:15
Teilen

Überflieger Tadej Pogacar war auch bei der Straßenrad-WM in Frankreich eine Klasse für sich.

Dome. Eine Woche nach Gold bei der Rad-WM in Ruanda schlug Pogacar (27) auch im EM-Straßenrennen im französischen Drôme nach einem sehenswerten Soloritt zu. Der Slowene benötigte für die schwierige 202-km-Strecke 4:59:59 Stunden. Zweiter wurde wie schon in Ruanda Zeitfahr-Welt- und Europameister Remco Evenepoel (BEL/+30 Sek.), Bronze ging an Paul Seixas (FRA/+3:37 Min.). 

Der Oberösterreicher Felix Großschartner belegte Platz 15 (+7:33). 

Pogacar, der im Juli zum 4. Mal die Tour de France gewonnen hatte, schrieb mit dem WM- und EM-Titel innerhalb von einer Woche Geschichte.

