19-Jähriger sprang bei Festnahme aus Fenster

07.11.25, 09:45
Ein Helikopter und Suchhunde wurden bei der Suche nach dem 19-Jährigen eingesetzt. 

Ein junger Steirer (19) ist am Donnerstag im Bezirk Graz-Umgebung bei seiner Festnahme aus einem Fenster gesprungen und geflüchtet. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit Polizeihubschrauber und Diensthunden ein, dabei wurde der mutmaßliche Dieb und Serieneinbrecher gestellt. Er wurde laut Landespolizeidirektion Steiermark in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Nach einer Serie von Einbruchsdiebstählen in einem Kindergarten, in Sportvereinen, Kellerabteilen und weiteren Örtlichkeiten hatten Ermittler den 19-Jährigen als Tatverdächtigen ausgeforscht. Die Taten waren von Anfang Oktober bis Anfang November ausgeführt worden.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme an. Als Polizisten den jungen Mann in Premstätten gegen 9.00 Uhr an seiner Wohnadresse festnehmen wollten, sprang er aus einem Fenster und rannte davon. Weit kam er jedoch nicht. Bei der Einvernahme gestand er, 20 Einbruchsdiebstähle begangen zu haben.

