25-jährige Deutsche kracht mit Rodel gegen Baum

Eine 25-jährige Deutsche ist Dienstagnachmittag beim Rodeln in Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden.

Die Frau hatte auf einer rot markierten Rodelbahn eine Rechtskehre abgekürzt. Daraufhin verlor sie die Kontrolle, stürzte rund vier Meter in den angrenzenden Wald und prallte dabei gegen einen Baum. Die 25-Jährige wurde durch die Pistenrettung geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Die Frau, die keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand sowie am Kopf, teilte die Polizei mit. Die Frau war mit einem gleichaltrigen Landsmann sowie einem 29-jährigen Belgier unterwegs gewesen. Der Deutsche kürzte ebenfalls in einer Rechtskehre ab, verlor die Kontrolle und stürzte nach einem dort angebrachten Fangnetz über den Rand der Rodelbahn ebenfalls in das angrenzende Feld.

Der Mann wurde offenbar nicht verletzt. Der Belgier wiederum hatte nach dem Unfall der Deutschen die Rettungskette in Gang gesetzt.