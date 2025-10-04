Alles zu oe24VIP
Paragleiten
Suchte Thermik

33-jährige Paragleiterin stürzte auf Schotterstraße ab

04.10.25, 11:27
Eine 33-jährige Gleitschirmpilotin ist am Freitagnachmittag im Bezirk Spittal an der Drau auf eine Schotterstraße abgestürzt.  

Berg im Drautal. Auf der Suche nach Thermik streifte sie wenige Minuten nach dem Start in Berg im Drautal einen Baumwipfel, woraufhin die Strömung abriss.

Die Deutsche wurde bei dem Aufprall auf die Schotterstraße verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen, informierte die Polizei.

