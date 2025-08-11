Nachtschwärmer (43) ausgeraubt und verprügelt: Jugend-Bande flüchtig

Der 43-Jährige wurde bei der brutalen Attacke verletzt.

Wien. Vier Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in der Leopold-Schlinger-Gasse in der Leopoldstadt einen 43-jährigen Wiener, der auf den Philippinen geboren wurde, überfallen, verprügelt und ausgeraubt. Die jungen Männer sprachen das Opfer gegen 4.30 Uhr und fragten es um Feuer. Einer der Täter zog plötzlich eine silberne Pistole und schlug diese dem 43-Jährigen auf den Kopf. Dann prügelten auch seine Komplizen auf das Opfer ein. Auch ein Schuss soll gefallen sein.

Dem 43-Jährigen wurde eine Bauchtasche mit 230 Euro, Schlüsseln und einer Bankomatkarte darin geraubt. Da keine Spuren auf eine echte Waffe hingedeutet haben, gehen die Ermittler bei der Waffe von einer Schreckschusspistole aus. Das Opfer wurde notfallmedizinisch versorgt und von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige wurde bisher nicht einvernommen, aber bei einer ersten Befragung gab er an, dass er vermute, dass die Täter arabischer Herkunft seien.

Eine Fahndung nach der Bande verlief ergebnislos. Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamtes und ersuchte um Hinweise - auch anonym - unter der Telefonnummer 01-31310-62800.