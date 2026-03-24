700 Meter abgestürzt: Nationalpark trauert um Rangerin

Ines B. (57) konnte in den Südtiroler Bergen nur noch tot geborgen werden.

Die 57-jährige Ines B. war am Wochenende bei einer Skitour in den Südtiroler Bergen ums Leben gekommen. Der Unfall soll sich bereits am Freitag ereignet haben, als die Kärntnerin am Schneebigen Nock in Rein in Taufers alleine unterwegs gewesen war.

Nationalpark Hohe Tauern

Eine abbrechende Schneewechte dürfte der Mitarbeiterin des Nationalparks Hohe Tauern zum Verhängnis geworden sein. Weil die engagierte Rangerin nicht wie gewohnt zur Arbeit erschienen war, wurde schließlich Alarm geschlagen. Bergretter konnten sie nur noch tot in einer Höhe von 2600 Metern bergen.

Ihr Tod hinterlässt eine Lücke

Bei ihrem Arbeitgeber, dem Nationalpark Hohe Tauern, trauert man um die beliebte Mitarbeiterin, die laut 5min.at seit letzten Jahr im Kärntner Teil angestellt war. Sie hinterlasse als Naturschützerin eine schmerzliche Lücke. „Wir verlieren mit ihr nicht nur eine äußerst kompetente Mitarbeiterin, sondern vor allem einen warmherzigen und lebensfrohen Menschen, der im gesamten Team hochgeschätzt wurde“, heißt es in der Stellungnahme des Nationalparks.