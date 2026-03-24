Tränen im Wiener Landtag: Stadträtin Gaal verabschiedet sich

Die bis dato Ressortchefin übergibt ihr Amt am Mittwoch an Elke Hanel-Torsch. Ihren Dank spricht sie für die Unterstützung und das Resümee der vergangenen Jahre aus.

Die scheidende Wiener Wohnbau- und Frauenstadträtin, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal (SPÖ), hat am Dienstag im Wiener Landtag ihre Abschiedsrede gehalten. Sie wird morgen im Gemeinderat das Zepter an ihre Nachfolgerin Elke Hanel-Torsch übergeben. Gaal hatte im vergangenen Februar ihren Rücktritt erklärt. Heute zog sie über ihre Tätigkeit Resümee und sprach Dank all jenen aus, die sie in den vergangenen Jahren unterstützt haben. Ganz ohne Tränen verlief der Auftritt nicht.

"Es fällt mir heute nicht leicht, die richtigen Worte zu finden", versicherte Gaal. Ihre Arbeit sei spannend, aber auch herausfordernd gewesen. Eine Powerpoint-Präsentation dazu im Landtag zu zeigen, sei ihr nicht gestattet worden, scherzte sie. Sie wolle aber zumindest einige "Highlights" erwähnen. Gaal verwies unter anderem auf die in ihrer Amtszeit umgesetzte Widmungskategorie "Geförderter Wohnbau", Maßnahmen gegen Kurzzeitvermietung und beim Altbautenschutz, die Wohnbauoffensive oder die Eröffnung des fünften Frauenhauses.

Kritik an "Relativierungen" bei Gewalt

Die vergangenen Tage und Wochen hätten gezeigt, dass Gewalt gegen Frauen kein Einzelfall sei, hielt sie weiters fest. Es handle sich dabei um keine Privatsache. "Es reicht mit dieser Relativierung", befand Gaal: "Gewalt gegen Frauen ist ein gesellschaftliches Problem." Sie betonte, dass alle Projekte und Maßnahmen, die sie umgesetzt habe, nur möglich gewesen seien, weil sie stark unterstützt worden sei.

Die scheidende Ressortchefin bedankte sich zunächst bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Von ihm hat sie 2018 das Wohnbauressort übernommen. Auch bei ihrem Team, den Mitgliedern der Stadtregierung, dem Koalitionspartner NEOS oder den Mitgliedern des Gemeinderats bedankte sie sich. Sie bleibe, versicherte sie, auch der SPÖ Favoriten verbunden, deren Chefin sie aktuell noch ist.

"Es war mir eine riesengroße Freude, mit Ihnen gemeinsam für die Wienerinnen und Wiener gemeinsam arbeiten zu dürfen", sagte Gaal. Auch die Unterstützung durch ihre Familie hob sie hervor. Als sie in ihrer Rede von den Tränen überwältigt wurde, eilte Bürgermeister Ludwig persönlich zu Hilfe - und überreichte ein Taschentuch.

Angelobung am Mittwoch

Die Nationalratsabgeordnete Elke Hanel-Torsch wird am Mittwoch im Gemeinderat als Nachfolgerin von Kathrin Gaal als Wohn- und Frauenstadträtin angelobt. Finanzstadträtin Barbara Novak wiederum übernimmt von Gaal das Amt der Vizebürgermeisterin.

Gaal hat im Februar einigermaßen überraschend ihren Rückzug bekannt gegeben. Sie war seit 2018 Stadträtin und seit 2020 Vizebürgermeisterin. Nun wechselt Gaal in den Vorstand der Sozialbau AG. Sie wird ihre Tätigkeit dort Anfang April beginnen.