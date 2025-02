9-Jähriger bei Funpark-Crash schwer verletzt

Ein 18-jähriger Skifahrer sprang über eine Kuppe, übersah einen Bub und erfasste den 9-Jährigen noch im Sprung.

Stmk. Ein 9-Jähriger ist am Donnerstag im sogenannten Superpark in Fastenberg nahe der Planai in Schladming (Bezirk Liezen) hinter einer Kuppe von einem 18-jährigen Skifahrer erfasst und schwer verletzt worden.

Der Jugendliche war den Funpark mit mehreren Schanzen hinabgefahren und absolvierte einige Sprünge. Hinter einer der Kuppen befand sich der Bub aus dem Bezirk Linz-Land. Der ältere Jugendliche sah ihn nicht rechtzeitig, sprang und rammte ihn noch im Sprung, so die Polizei.

Während der Freestyler aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich unverletzt blieb, erlitt der 9-jährige Bub schwere Verletzungen. Er wurde von der Crew des Rettungshubschraubers in das Klinikum Schwarzach geflogen und stationär aufgenommen. Laut Polizei sind noch weitere Erhebungen zum Unfallhergang nötig.