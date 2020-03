Ischgl: Barkeeper als Corona-Herd

Neue Statistik: 18 Ansteckungen in Tirol – 15 davon durch ­einen Kellner in Ischgl.

Virus-Horror im traumhaften Ski­gebiet. Am Montag sind in Tirol 18 Personen positiv auf das Corona­virus getestet worden. Alle aus dem Bezirk Landeck. Offenbar stand eine Bar im Zen­trum der Ansteckungen. Bei 15 dieser Fälle besteht ein ­direkter Zusammenhang mit einem Barkeeper (36) aus Norwegen, der im beliebten Après-Ski-Lokal Kitzloch arbeitete. 14 Personen gehören zu seinem Arbeitsumfeld, eine weitere stammt aus seinem persönlichen Umfeld. Die Bar wurde vorsorglich gesperrt.

Noch ein weiteres positives Testergebnis wird aus der Gemeinde Pettneu am Arlberg gemeldet. Auch hier gab es direkten Kontakt.

Alle 16 Personen befinden sich in Quarantäne; die Behörden ermitteln auf Hochtouren, mit wem der Mann in den vergangenen Wochen noch Kontakt hatte.

Aus für Saison. Brennpunkt Skigebiete: Südtirol beendet morgen die Skisaison vorzeitig wegen erster Infektionen.

Schüler steckte sich bei ­religiösem Treffen an

Betroffen auch eine Privatschule in Wien. Ihre Tore sind seit gestern für zwei Wochen geschlossen. Ein Schüler des Lycée Français de Vienne ist positiv getestet worden. Er steckte sich bei einem religiösen Treffen im Elsass an, am vergangenen Dienstag besuchte er noch den Unterricht. Die Entscheidung zur Sperre fassten die Schulleitung und die französische Botschaft in Koordination mit den heimischen Behörden.

Insgesamt steigen die Ansteckungen mit Corona weiter an. Stand gestern Nachmittag gab es offiziell 143 Fälle. Die meisten in Niederösterreich (36), die wenigsten in Kärnten (1).