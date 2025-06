AirPods führten mittels OrtungsApp zu Serien-Dieb

Vor allem die Ereignisse, die sich nach dem Diebstahl der AirPods einer Wienerin abspielten, haben kriminalistischen Unterhaltungswert.

Dieb krallte sich am Maria-Theresien-Platz die Handtasche der 19-Jährigen, die auf einer Bank saß. © adobe stock

Wien. Nachdem einer 19-Jährigen am Vortag im 1. Bezirk die Handtasche gestohlen worden war - sie hatte sich auf einer Parkbank bei den großen Museen am Maria-Theresien-Platz in der Innenstadt ausgeruht - konnte sie am Samstag ihre kabellosen Kopfhörer orten. Das Signal führte zu einer Unterkunft für obdachlose Personen im 3. Landstraße, woraufhin die Frau den Polizeinotruf wählte.

Polizisten der Inspektion Fiakerplatz begaben sich zur angegebenen Adresse und lokalisierten das Signal in einem Zimmer der Einrichtung. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Unterkunft eines 32-jährigen syrischen Staatsangehörigen durchsucht.

Der Zuwanderer zeigte sich unkooperativ und zunehmend aggressiv. Im Zuge der Durchsuchung versuchte er, einen Polizisten mit dem Ellenbogen zu verletzen. Er wurde daraufhin festgenommen und später an die Justiz überstellt. In seinem Zimmer entdeckten die Beamten jedenfalls eine größere Menge an mutmaßlichem Diebesgut, darunter kabellose Kopfhörer, ein Tablet, eine Markenhandtasche und weitere Wertgegenstände. Die ursprünglich gestohlene Handtasche, Geldbörse und Kopfhörer der 19-Jährigen konnten allerdings nicht gefunden werden.

Ermittlungen zufolge dürfte der Beschuldigte diese Gegenstände kurz vor dem Einschreiten der Polizei aus dem Fenster geworfen haben. Tatsächlich wurden die Kopfhörer wenig später in Favoriten geortet – eine Fahndung verlief jedoch ergebnislos.