Alkolenker in Favoriten krachte gegen Parkbank und in Autos
In Favoriten

Alko-Lenker krachte zweimal in Parkbank und in zwei Fahrzeuge

31.08.25, 11:38
Die Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Wien. Ein 37-jähriger Autofahrer und seine 32-jähriger Beifahrerin waren in der Nacht auf Sonntag auf der Raxstraße in Richtung Triester Straße unterwegs und überfuhren gegen die Vorschriften eine Kreuzung in gerader Richtung. In weiterer Folge fuhr er über einen Gehsteig und in einen Park. Dort lenkte er sein Fahrzeug über mehrere Stufen, kollidierte mit einer Parkbank und setzte seine Fahrt in Richtung Eschenallee fort. Vor dem Gehsteig kollidierte er erneut mit einer Parkbank und stieß in weiterer Folge frontal gegen einen geparkten Lkw sowie einen geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Lkw quer über die Eschenallee geschleudert.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Bei dem 37-jährigen Fahrzeuglenker konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

