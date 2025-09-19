Alles zu oe24VIP
Trafikräuber Klagenfurt
© Überwachungsfoto eines der beiden Komplizen (LPD Kärnten)

Trio überführt

Alles nur Show - zwei Trafiküberfälle von Angstellter inszeniert

19.09.25, 10:27 | Aktualisiert: 19.09.25, 12:08
Teilen

Eine Angestellte hatte mit zwei Nordafrikanern zusammengearbeitet und eine echte Show mit Tränen und Panik abgeliefert - jetzt setzt es Anzeigen wegen schweren Diebstahls, Falschaussage und Vortäuschung einer strafbaren Handlung

Ktn. Wie das Landeskriminalamt Kärnten bekannt gab, konnten zwei bewaffnete Raubüberfälle auf eine Trafik in Klagenfurt geklärt werden. Dabei hatte es sich, wie sich nun herausstellte, nicht um wirkliche Überfälle gehandelt - sie waren vielmehr von einer Trafikangestellten - einer einheimischen Kärntnerin - und zwei Männern inszeniert worden. Alle Beteiligten wurden angezeigt.

Die vermeintlichen Coups hatten sich im Dezember 2024 (einen Tag vor Weihnachten) und im März 2025 ereignet. Die Trafikangestellte soll die Tat gemeinsam mit einem 41-jährigen tunesischen Bekannten geplant und vorbereitet haben. Für den ersten Überfall wurde zusätzlich ein 37-jähriger Algerier angeworben, der die Frau mit einer Schusswaffe bedrohte. Drehbuchgemäß brach sie dabei in Tränen aus. Beim zweiten Überfall kam der Tunesier verkleidet und mit Corona-Maske vermummt höchstpersönlich als Räuber in die Trafik.

Videoanalysen überführte das Trio

Auf die Spur der Täter war die Polizei durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen, Spurensicherung und DNA-Analysen gekommen. Eine weitere Angestellte hatte den 37-jährigen Algerier auf einem Foto erkannt. Der 41-Jährige wiederum wurde Anfang Juni 2025 in Wien ausgeforscht, wo er wegen eines anderen Delikts in Haft saß. Die Trafikangestellte legte nach weiteren Vernehmungen ein umfassendes Geständnis ab, der 37-Jährige war vorerst nicht geständig.

Das erbeutete Geld wurde laut den Beschuldigten untereinander aufgeteilt und zur Finanzierung des Lebensunterhalts sowie der Drogensucht des 41-Jährigen verwendet. Alle drei werden wegen zweifachen schweren Diebstahls angezeigt. Die Frau wird außerdem wegen zweifacher Vortäuschung einer strafbaren Handlung und mehrfacher Falschaussage vor der Kriminalpolizei angezeigt.

