Baerbock holt deutschen Botschafter aus Wien

Deutscher Botschafter Ralf Beste, von Wien nach Berlin.

Wien/Berlin. Einen Monat nach ihrem Amtsantritt organisierte die neue deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock (Grüne) ihr Ministerium um. Wichtige Rollen wurden mit Frauen besetzt. Einen große Neuaufstellung fand statt. Wie am Montag bekannt wurde, soll Tjorven Bellmann, die bislang die Sicherheitspolitik im AA verantwortete, neue Politische Direktorin werden, Sibylle Sorg, die bisher die Abteilung für Krisenprävention und Stabilisierung leitete, wechselt auf die Position der Europa-Direktorin.

Kulturabteilung

Laut deutschen Medienberichten, will Baerbock nun den deutschen Botschafter Ralf Beste (55), aus Wien nach Berlin holen, damit er die Kulturabteilung im Auswärtigen Amt leitet. Von Ralf Beste wurde dies noch nicht bestätigt.

Beruflicher Werdegang

Ralf Beste arbeitete in der Vergangenheit als Journalist für den "Spiegel", wo er sich mit Außenpolitik und den Grünen auseinandersetzte. Außerdem diente er Joschka Fischer in den Jahren 1998-2002- als stellvertretender Sprecher und als Sprecher des Ministeriums. er gehört deshalb zum engeren Kreis rund um Joschka Fischer. 2014 holte ihn der damalige Außenminister und heutige Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier von der SPD, in das Auswärtige Amt. 2019 wurde Ralf Beste als deutscher Botschafter in Wien angelobt.