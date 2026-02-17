Alles zu oe24VIP
Nachbar vor Tür
2 Promille

Betrunkener (44) bespuckte und bedrohte Nachbarin

17.02.26, 12:44
Der 44-Jährige hatte zwei Promille intus. 

Ein völlig Betrunkener hat am Montagabend im Vollrausch seine Nachbarin am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt mit dem Umbringen bedroht und bespuckt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer hämmerte der 44-Jährige kurz vor 21.00 Uhr wiederholt gegen die Tür der 59-Jährigen. Die Frau öffnete, der Betrunkene bespuckte sie mehrfach und drohte ihr mit dem Umbringen. Bevor er in ihre Wohnung eindringen konnte, schlug sie die Tür zu und alarmierte die Exekutive.

Polizisten angegriffen

Die Beamten trafen im Stiegenhaus auf den 44-Jährigen, der aggressiv und unkooperativ auf die Uniformierten reagierte. Er ballte die Fäuste und rückte den Polizistinnen und Polizisten bedrohlich nahe. Einer Beamtin verpasste er einen Stoß mit der flachen Hand. Auch die darauf folgende Festnahme ging nicht friktionsfrei ab, die Gesetzeshüter mussten Verstärkung rufen. Weil sich der Mann so wehrte, legten sie ihm sowohl Hand- als auch Fußfesseln an.

Die Beamten zeigten ihn an und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus. Warum er auf seine Nachbarin losging, war nicht zu eruieren. Ein Alkoholtest bei ihm ergab zwei Promille.

