Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Motorrad Unfall Kaumberg
© FF Kaumberg

Bei Tour in NÖ

Biker (25) aus Wien starb beim Überholen von Traktor

29.05.26, 10:54 | Aktualisiert: 29.05.26, 13:40
Teilen

Der junge Motorradfahrer, der wohl auf der Rückfahrt von der Kalten Kuchl in die Hauptstadt war, dürfte einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.

NÖ. Passiert ist der tödliche Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kaumberg im Bezirk Lilienfeld im kurvenreichen idyllischen  Alpenvorland: Der Mann aus Wien-Mariahilf dürfte beim Überholen eines Traktors auf der B18 einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Beim Abbremsen touchierte der 25-Jährige mit seinem Motorrad den Hinterreifen der Zugmaschine, stürzte und wurde richtiggehend in einen BMW auf der Gegenfahrbahn geschleudert, dessen Fahrer keine Chance mehr hatte, abzubremsen.

Motorrad Unfall Kaumberg
© FF Kaumberg

Motorrad Unfall Kaumberg
© FF Kaumberg

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Naked Bike schwer beschädigt. Für den Motorradlenker kam jede Hilfe zu spät – er erlag unmittelbar nach dem Unfall seinen Verletzungen. Der Insasse des beteiligten Pkws wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Kaumberg rückte mit zwei Fahrzeugen sowie insgesamt zehn Mitgliedern zum Einsatz aus. Aufgrund der Lage und des Einsatzstichwortes wurde zusätzlich die FF Altenmarkt automatisch zur Unterstützung mitalarmiert.

Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz, mehrere Polizeistreifen sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 3 im Einsatz. Die Aufgaben der Feuerwehren umfassten die Absicherung der Unfallstelle sowie die Unterstützung der Rettungs- und Polizeikräfte bei den Arbeiten vor Ort. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen sowie Trümmern gereinigt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B18 im betroffenen Abschnitt vollständig gesperrt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen