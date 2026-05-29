Biker (25) aus Wien starb beim Überholen von Traktor

Der junge Motorradfahrer, der wohl auf der Rückfahrt von der Kalten Kuchl in die Hauptstadt war, dürfte einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.

NÖ. Passiert ist der tödliche Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kaumberg im Bezirk Lilienfeld im kurvenreichen idyllischen Alpenvorland: Der Mann aus Wien-Mariahilf dürfte beim Überholen eines Traktors auf der B18 einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Beim Abbremsen touchierte der 25-Jährige mit seinem Motorrad den Hinterreifen der Zugmaschine, stürzte und wurde richtiggehend in einen BMW auf der Gegenfahrbahn geschleudert, dessen Fahrer keine Chance mehr hatte, abzubremsen.

© FF Kaumberg

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Naked Bike schwer beschädigt. Für den Motorradlenker kam jede Hilfe zu spät – er erlag unmittelbar nach dem Unfall seinen Verletzungen. Der Insasse des beteiligten Pkws wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Kaumberg rückte mit zwei Fahrzeugen sowie insgesamt zehn Mitgliedern zum Einsatz aus. Aufgrund der Lage und des Einsatzstichwortes wurde zusätzlich die FF Altenmarkt automatisch zur Unterstützung mitalarmiert.

Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz, mehrere Polizeistreifen sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 3 im Einsatz. Die Aufgaben der Feuerwehren umfassten die Absicherung der Unfallstelle sowie die Unterstützung der Rettungs- und Polizeikräfte bei den Arbeiten vor Ort. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen sowie Trümmern gereinigt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B18 im betroffenen Abschnitt vollständig gesperrt werden.