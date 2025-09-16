"Bringe dich und deinen Vater um" - WEGA stoppt bewaffneten Ehemann

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar aus Wien eskalierte völlig und endete mit einem WEGA-Einsatz in Favoriten.

Wien. Weil ihr Ehemann "wieder einmal" aus dem Nichts eifersüchtig wurde, brach zwischen dem Paar in der Nacht auf Dienstag in der gemeinsamen Wohnung in Simmering ein Streit aus.

Der 33-Jährige geriet dabei so sehr in Rage, dass er seine Frau mit dem Umbringen bedrohte. Anschließend schnappte er sich ein Küchenmesser und brüllte: "Ich fahre zu deinem Vater und bringe ihn um." Danach verließ er die Wohnung. Kurz darauf alarmierte die 29-Jährige völlig aufgelöst die Polizei. Im Zuge der Sofortfahndung konnte die Sondereinheit der WEGA den Wiener in seinem Auto im Bereich der Troststraße in Favoriten anhalten.

Bei dem Verdächtigen wurde eine Schreckschusspistole und ein Küchenmesser vorgefunden. Zudem stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass der 33-Jährige keinen Führerschein besitzt. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.