Bruder von ermordeter Hanna (15) spricht

Hanna (15) starb beim Amoklauf in Graz. Ihr Bruder spricht in seiner Trauer-Rede über den großen Verlust.

Eine der zehn Ermordeten beim Amoklauf in Graz war Hanna. Erst 15 Jahre jung war die Österreicherin mit bosnischen Wurzeln. Nach ihrem Tod herrscht große Trauer. Ihr großer Bruder verarbeitete seinen Schmerz in einer Rede für seine Schwester Hanna.

Tränen

„Wenn meine Schwester jetzt da wäre, würde sie wahrscheinlich spaßen und irgendwelche Witze machen“, sagte der Teenager, der am Tag des Amoklaufs seine Mathe-Matura ablegte. Am Grazer Hauptplatz sagte er am Mittwoch: „Ich hatte nach meiner Matura voller Begeisterung darauf gewartet, mit meiner Mutter zu sprechen und mit meiner Schwester. Aber meine Schwester meldete sich nicht.“ Er beginnt zu weinen und greift sich an den Kopf.

Unter Tränen spricht er weiter: „Ich danke dir Hanna für die 15 Jahre, die ich mit dir leben durfte. Wir vermissen dich, wir lieben dich und ich hoffe, dass keiner so etwas erleben muss.“ In Tränen aufgelöst verlässt er die Bühne. Die Rede von Hannas großem Bruder bewegt ganz Österreich, wird von vielen geteilt, ist ein wichtiges Zeichen inmitten der Trauer.