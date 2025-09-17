Alles zu oe24VIP
Mit Messer gedroht
In der Pause

Syrer (14) bedrohte Mitschüler mit Messer

17.09.25, 10:04 | Aktualisiert: 17.09.25, 11:21
Im Bezirk Güssing hat am Dienstag ein 14-Jähriger einen gleichaltrigen Mitschüler im Klassenzimmer mit einem mitgebrachten Messer bedroht. 

Burgenland. Im Bezirk Güssing hat am Dienstag ein 14-Jähriger einen gleichaltrigen Mitschüler im Klassenzimmer mit einem mitgebrachten Messer bedroht. Auslöser hierfür dürfte ein Streit um ein Federpennal gewesen sein. Der junge Bursche syrischer Abstammung wurde wegen gefährlicher Drohung angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. Verletzt wurde dabei niemand.

Zu dem Vorfall kam es gegen Mittag in einer Pause, wie eine Sprecherin auf APA-Anfrage erklärte. Die Schulverantwortlichen schritten sofort ein, beruhigten die Situation sehr rasch und verständigten die Polizei. Das Messer wurde sichergestellt. Der tatverdächtige Teenager gab an, dass es einen Streit um ein Federpennal gegeben habe. Als 14-Jähriger ist er bereits strafmündig.

