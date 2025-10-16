Alles zu oe24VIP
Die Bullen sind los
© noe.ORF.at

Abwege

Die Bullen sind los

16.10.25, 11:49
Eine Rinderherde auf Abwegen: In der Gemeinde Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) sorgt eine ausgebrochene Rinderherde seit Wochen immer wieder für Aufregung. Bisherige Versuche, die Tiere einzufangen und wieder in ihrem Gehege unterzubringen, sind bisher gescheitert. 

Die Herde trieb sich Mittwochnachmittag auf einer Wiese in der Nähe eines Waldstücks bei Horitschon herum. Ihr Gehege und der dazugehörige Stall sind eigentlich sogar mehr oder weniger in Sichtweite – eine baldige Rückkehr ist allerdings eher nicht in Sicht. Seit mittlerweile gut zweieinhalb Monaten ist die zehnköpfige Herde von dort nämlich immer wieder ausgebüxt. Der Fall ist in der Gemeinde bekannt, immer wieder gibt es Sichtungen und Anrufe am Gemeindeamt.

"Ich bin ständig im Kontakt mit dem Besitzer bzw. mit seinen Söhnen. Ich habe von ihnen erfahren, dass sie mittlerweile fünf Versuche unternommen haben, die Herde einzufangen. Was aber ein sehr schweres Unterfangen ist, weil das sehr scheue Tiere sind. Und wenn Menschen auf 30 oder 40 Meter in die Nähe kommen, nehmen sie Reißaus“, erklärte Bürgermeister Gerhard Petschowitsch (SPÖ) gegenüber noe.ORF.at.

