Der Sommer ist zurück: Jetzt droht der Gelsen-Horror

Endlich ist der Sommer zurück, doch nun droht in Österreich auch der lästige Beigeschmack: Denn jetzt droht der große Gelsen-Horror.

Im heurigen Sommer ist das ganze Land von der großen Gelsen- oder Wespen-Plage verschont geblieben. Doch das dürfte sich nun ändern. Während das ganze Land aufatmet, dass es endlich wieder Sommer ist und der kalte, nasse Juli vorbei ist, denkt noch keiner daran, dass die Insekten die Stimmung an so manchem lauen Sommerabend trüben könnten.

Auch während der ersten großen Hitzewelle im Juni blieben die stechenden Quälgeister fern. Das hatte damals aber weniger mit den Temperaturen zu tun, sondern vielmehr mit der extremen Trockenheit. Doch der Juli war nass und verregnet, der perfekte Nährboden für Gelsennester. Vor allem kleine Lacken und Gewässer sind für die Insekten perfekt, um sich zu entwickeln. Auch Blumentopf-Untersetzer, verstopfte Dachrinnen und Gießkannen dienen als Brutstätten.

Ein Weibchen kann bis zu 150 weibliche Mücken auf die Welt bringen. Die weiblichen Nachkommen können wiederum bis zu 150 weibliche Mücken gebären. Acht Generationen gibt es in einem Sommer. Schon in den letzten Jahren schlug Ökologe Bernhard Seidel Alarm. „Die Behörden sind blind auf beiden Augen, sie nehmen die Stechmücken-Plage nicht wahr“, warnte der Experte bereits vor Jahren. Bedenklich ist auch, dass zuletzt die tagaktive Tigermücke die heimische Gelse abgelöst hatte.

Exotische Mücken auf dem Vormarsch

Bedrohlich ist vor allem, dass auch zwei andere Mückenarten sich vermehrt ausbreiten. Die asiatische Buschmücke und die Tigermücke kommen immer öfter vor, die Tropenkrankheiten wie das Dengue-Fieber oder Chikungunya übertragen können.

Das Tückische an den Mücken ist, dass sie einen ausgeprägten Geruchssinn haben und vor allem von Schweiß angelockt werden. Während wir also in der Hitze schwitzen, ziehen wir die Insekten an. Experten zufolge soll der Gelsen-Sommer dieses Jahr aber dennoch im Vergleich zu den Vorjahren ruhig verlaufen.

Auch Wespen haben jetzt Hochsaison

Während man Gelsen, sobald sie sich auf die Haut setzen, erschlagen kann, gibt es aber eine andere Sommer-Plage, bei der man vorsichtiger umgehen soll: Wespen. Auch diese Insekten könnten jetzt vermehrt auftreten.

Diese Insekten lieben das trockene Wetter und beginnen da erst richtig auf Nahrungssuche zu gehen. Der ruhige und insektenfreie Sommer dürfte nun aber endgültig vorbei sein.