Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Taschenreißer
© Der von der Polizei gesuchte Verdächtige (LPD Wien)

Polizeifahndung

Dieser Räuber überfiel schwangere Frau in U-Bahn-Station

27.08.25, 12:18 | Aktualisiert: 27.08.25, 13:58
Teilen

Der gesuchte Teenager - mit erstem Flaum über der Oberlippe, Oversize-Freizeitstyle und Baseballmütze - schlug in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse zu.

Wien. Passiert ist der Überfall bereits im Frühsommer - da andere Fahndungsmaßnahmen nichts gefruchtet haben, versucht man nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Räuber per Fahndungsfoto ausfindig zu machen:

Zum Tathergang: Es war am 12. Juni gegen 20.25 Uhr, als das Opfer die Stufen hinab zum Bahnsteig der U6-Station Längenfeldgasse ging. Etwa in der Mitte der Stiege blieb die schwangere Frau, um kurz durchzuatmen, kurz stehen, als der unbekannte Täter im Chiller-Outfit vom Bahnsteig kommend zunächst an ihr vorbeiging. In weiterer Folge blieb er jedoch abrupt stehen und versuchte gewaltsam von hinten die Handtasche, die das Opfer quer über den Oberkörper trug, an sich zu reißen.

Dabei zerrte der Angreifer so heftig und so lange an der Tasche, bis letztlich der Trageriemen abriss. Dass der unbekannte Täter die Beute an sich nahm, konnte nur durch die Gegenwehr des Opfers verhindert werden.

Taschenreißer
© LPD Wien

Beim polizeilich gesuchten Verdächtigen handelt sich offenbar um einen Jugendlichen. Er hat helle Haare und eine schlanke Statur. Er ist zirka 160 cm groß und war zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 31310 57210 erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden