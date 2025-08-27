Dieser Räuber überfiel schwangere Frau in U-Bahn-Station

Der gesuchte Teenager - mit erstem Flaum über der Oberlippe, Oversize-Freizeitstyle und Baseballmütze - schlug in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse zu.

Wien. Passiert ist der Überfall bereits im Frühsommer - da andere Fahndungsmaßnahmen nichts gefruchtet haben, versucht man nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Räuber per Fahndungsfoto ausfindig zu machen:

Zum Tathergang: Es war am 12. Juni gegen 20.25 Uhr, als das Opfer die Stufen hinab zum Bahnsteig der U6-Station Längenfeldgasse ging. Etwa in der Mitte der Stiege blieb die schwangere Frau, um kurz durchzuatmen, kurz stehen, als der unbekannte Täter im Chiller-Outfit vom Bahnsteig kommend zunächst an ihr vorbeiging. In weiterer Folge blieb er jedoch abrupt stehen und versuchte gewaltsam von hinten die Handtasche, die das Opfer quer über den Oberkörper trug, an sich zu reißen.

Dabei zerrte der Angreifer so heftig und so lange an der Tasche, bis letztlich der Trageriemen abriss. Dass der unbekannte Täter die Beute an sich nahm, konnte nur durch die Gegenwehr des Opfers verhindert werden.

© LPD Wien

Beim polizeilich gesuchten Verdächtigen handelt sich offenbar um einen Jugendlichen. Er hat helle Haare und eine schlanke Statur. Er ist zirka 160 cm groß und war zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 31310 57210 erbeten.