Drogenküche in Pfarre: Crystal-Meth-Priester vor Gericht

Bei einer Razzia wurden die Substanzen entdeckt.

Dieser Fall hat über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Und an die Netflix-Serie "Breaking Bad" erinnert. Ein mittlerweile 39-jähriger Priester, der damals noch im Waldviertel tätig war, muss sich gemeinsam mit drei Komplizen am 14. August am Landesgericht Krems verantworten. Angelastet wird den Männern unerlaubter Umgang mit Drogenausgangsstoffen. Das Quartett habe im Vorjahr bei zwei Gelegenheiten Methamphetamin herstellen wollen, so der Vorwurf. Der Plan, also die Produktion von Crystal Meth dürfte jedoch nicht aufgegangen sein, es scheiterte an der fehlerhaften Anleitung.

Im Juni und Juli 2024 soll der Geistliche gemeinsam mit einem Komplizen Drogenausgangsstoffe im Internet bestellt haben. Die Lieferung ging an eine Paketstation im benachbarten Tschechien. Von dort wurden die Substanzen abgeholt und ins Waldviertel transportiert. Konkret handelte es sich um zehn Liter Salzsäure, 1,5 Liter Diethylether und drei Liter Aceton. Als Ziel galt offenbar, damit rund ein Kilogramm Crystal Meth zu produzieren.

Aufbewahrt hatte der österreichweit als Crystl Meth-Priester bekannt gewordene Angeklagte, die Substanzen in seiner Pfarrwohnung. Dort sollen sich in der Folge auch die drei Komplizen zur Herstellung von Methamphetamin eingefunden haben. Aktenkundig sind zwei Gelegenheiten, der 13. Juli sowie von 20. auf 21. Juli 2024. Nachdem der ursprüngliche Plan wegen der fehlerhaften Anleitung gescheitert sein dürfte, soll einer der Angeklagten - ein 31-jähriger Iraker - die Drogenausgangsstoffe bis 25. Juli in seiner Wohnung gelagert haben.

Hausdurchsuchung in Pfarrhof

Der Fall wurde noch im Juli des Vorjahres medial bekannt, im betroffenen Pfarrhof im Waldviertel war eine von der Staatsanwaltschaft Krems angeordnete Hausdurchsuchung über die Bühne gegangen. Der 39-Jährige wurde festgenommen, Untersuchungshaft verhängt. Aus dieser wurde der Priester jedoch gegen Ende des Vorjahres entlassen.

Konsequenzen gab es für den Geistlichen auch von Kirchenseite. Der Mann sei "umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpflichtet" worden, weiters sei "ihm jegliche seelsorgliche Tätigkeit in der Diözese untersagt" worden, hieß es in einer Stellungnahme der Diözese St. Pölten.

Dem 39-Jährigen droht gemäß Suchtmittelgesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Laut seiner Verteidigerin Astrid Wagner dürfte sich der Priester "grundsätzlich geständig" verantworten. Um tatsächlich Crystal Meth herzustellen, habe der Angeklagte jedoch "nichts Geeignetes zur Verfügung gehabt", betonte die Juristin zuletzt.