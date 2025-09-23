Alles zu oe24VIP
Duo auf E-Moped raubte Wiener mit Pistole aus
Alarmfahndung

Duo auf E-Moped raubte Wiener mit Pistole aus

23.09.25, 12:27
Die Wiener Polizei jagt derzeit zwei Räuber, die einen 43-Jährigen auf offener Straße brutal überfielen.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es in der Nacht auf Dienstag im 21. Wiener Gemeindebezirk. Ein Wiener war gegen 22.20 Uhr gerade auf dem Heimweg, als ihn zwei bisher unbekannte Männer, die mit einem E-Moped unterwegs waren, auf der Gastwerkstraße ins Visier nahmen.

Das Duo forderte den 43-Jährigen auf, Bargeld herzugeben. Als sich der Passant weigerte, zog einer der beiden Räuber eine Pistole und bedrohte ihn damit. Daraufhin übergab das Opfer den Bewaffneten seine Tasche mit Bargeld. Die Verdächtigen nahmen das Geld heraus, warfen die Tasche auf den Boden und ergriffen anschließend mit ihrem E-Moped die Flucht. Der Wiener alarmierte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen.

