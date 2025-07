E-Scooter mit 89 km/h Höchstgeschwindigkeit in Salzburg entdeckt

Erlaubt sind maximal 25 Stundenkilometer.

Szbg.In der Stadt Salzburg hat die Polizei am Dienstag einen E-Scooter aus dem Verkehr gezogen, der es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 89 km/h gebracht hat. Erlaubt sind in Österreich maximal 25 Stundenkilometer.

Die Polizisten untersagten dem 57-Jährigen, den sie im Stadtteil Itzling mit dem Scooter kontrolliert hatten, die Weiterfahrt, informierte die Polizei am Mittwoch.