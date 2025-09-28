Alles zu oe24VIP
Das Kalb "Lucky" hatte Glück Im Unglück
"Zweite Geburt"

Ein Tag altes Kalb Lucky aus 70-Meter-Graben gerettet

28.09.25, 14:25
Lucky war von der heimischen Weide eines Bergbauernhofs ausgebüxt und in einen steilen Graben abgestürzt. 

Tirol. In Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) musste am Samstagabend ein nur ein Tag altes Kalb von der Feuerwehr gerettet werden. Es war in einen rund 70 Meter tiefen Graben gestürzt. Der Bauer versuchte es selbst zu retten, musste dann aber Verstärkung anfordern. Die Feuerwehr konnte es schlussendlich unverletzt bergen.  

Ein Tag altes Kalb Lucky aus 70-Meter-Graben gerettet
Das Kalb hatte großes Glück im Unglück. Das dachte sich auch sein Besitzer. Er gab dem Tier den Namen „Lucky“. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute bei der "zweiten Geburt" dabei.

