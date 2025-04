Entführung im Niger: Erste Lebenszeichen von Österreicherin

Die 73-jährige Entwicklungshelferin soll sich in den Händen der Terrororganisation IS in der Größeren Sahara befinden.

Von der Wienerin fehlte seit dem 11. Jänner jede Spur. Die zum Tatzeitpunkt 73-Jährige wurde mit vorgehaltener Waffen aus ihrem Haus im nigerianischen Agadez entführt und mit einem Geländewagen weggebracht. Nun soll es laut der Nachtrichtenplattform "Aïr Info" erste Lebenszeichen von der Entwicklungshelferin geben. Die Nachricht kam genau an ihrem 74. Geburtstag, Dienstag, den 29. April. Laut den Quellen der Agentur soll sich Eva G. in den Händen der Terrororganisation Islamischer Staat in der Größeren Sahara befinden. Laut ersten Informationen sei die entführte Österreicherin wohlauf.

Eva G. (73, links) war bzw. ist in der Region eine bekannte Frau, die sich mit vielen Projekten für die einheimische Bevölkerung einsetzte. © Eva G. (73, re.) kämpft vor allem für Frauenrechte (zVg))

Gemäß den Quellen von "Aïr Info" wurde die 74-Jährige mit der Hilfe von Mittelsmännern zu Hause entführt, um keine Spuren zu hinterlassen. Die mobile Gurppe soll sie über Ansongo und Ménaka und nach Adéamboukane gebracht haben, einem Wüstengebiet an der Grenze zu Mali. Die Schweizerin Claudia A. (67), sie wurde am 14. April in Agadez entführt, soll sich in der gleichen Gefangenschaft wie Eva G. befinden.

Familien der entführten Frauen in Sorge

Die Angst der Familien um die Entführten. Christophe G., Sohn von Eva G., gegenüber der Nachrichtenplattform: „Meine Mutter ist seit 108 Tagen verschwunden. Wie laufen die Ermittlungen?». Auch ein Kind der Schweizerin meldet sich zu Wort: „Wir wissen nichts. Wir beten, dass sie (Anm. der Red: Claudia A.) noch lebt.“

Seit 28 Jahren lebt Eva G. in Agadez, soll sich vor Ort für ihr soziales Engagement einen Namen gemacht haben. Als Gründerin der Vereinigung Amanay hat sie verschiedene Projekte durchgeführt im Bereich Bildung, Frauen, Ökologie, Kultur und Kunst in die Wege geleitet. Zusammen mit den lokalen Schulen organisierte G. Freizeitprogramme, bot Informatik- und Sprachkurse an, organisierte Konzerte, Filmvorführungen im Freien und Kulturabende.