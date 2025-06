Feuer-Drama in Meidling: Acht Kinder aus Haus gerettet

Das Feuer brach mitten in der Nacht aus.

Bei einem Wohnungsbrand am Mittwoch um 3.15 Uhr in Wien-Meidling hat die Feuerwehr sechs Erwachsene und acht Kinder per Drehleiter gerettet. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hat es "straßenseitig aus zwei Fenstern massiv gebrannt", berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. An den Fenstern des Hauses standen zahlreiche Menschen. Zwei weitere Personen wurden mit Fluchtfiltermasken durch das Stiegenhaus ins Freie gebracht. Ins Spital musste niemand, erläuterte die Berufsrettung.

In Bussen der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung wurden insgesamt 24 evakuierte und geflüchtete Personen betreut, erläuterte deren Sprecher Daniel Melcher. Diese konnten jedoch am Ende alle in häusliche Pflege entlassen werden.

Parallel zur Menschenrettung war die Feuerwehr gegen den Brand vorgegangen, sagte Schimpf. "Dieser konnte zügig abgelöscht werden." Die betroffene Wohnung sei in Vollbrand gestanden und vorerst nicht bewohnbar. Auch das Stiegenhaus und andere Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz dauerte bis circa 5.30 Uhr. Zur noch unklaren Brandursache ermittelt die Polizei.