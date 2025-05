Frau in Wien vergewaltigt - Afghane (26) festgenommen

Jener brutale Angreifer, der eine junge Frau am Heimweg von einer Party in Wien-Fünfhaus zwischen geparkten Autos vergewaltigt hat, wurde ausgeforscht. Der Afghane (26) wurde festgenommen.

Wien, NÖ. Zu dem Sexualverbrechen, das dem Asylwerber angelastet wird war es in der Nacht auf Sonntag um 4 Uhr in der Früh am Wieningerplatz im 15. Bezirk in Wien gekommen. Wie oe24 berichtete, war eine junge Frau am Heimweg nach einer Party von dem zunächst Unbekannten angesprochen worden.

Der Wieningerplatz im 15. Bezirk in Wien. © google maps ×

Die Frau fasste leider Vertrauen in den jungen vermeintlich harmlosen nächtlichen Passanten und plauderte mit ihm. Gemeinsam rauchten sie noch jeder eine Zigarette, als der Mann plötzlich auf brutale Weise zudringlich wurde. Mit Gewalt drückte er die Frau zwischen geparkten Autos zu Boden und vergewaltigte sie. Dann rannte er davon.

We die Polizei jetzt bekanntgab, konnten sie den mutmaßlichen Täter ausforschen - er war in der Nähe des Tatortes von einer Überwachungskamera erfasst worden. Über umfangreiche Ermittlungen konnte dann der Afghane, der als Asylwerber in einem kleinen Ort im Bezirk Baden lebt, ausfindig gemacht werden.

Der 26-Jährige, der von seinem Opfer eindeutig wiedererkannt und identifiziert wurde, zeigte sich teilweise geständig - gewisse Handlungen will er "nicht gemacht" haben. Im Zuge der Hausdurchsuchung wurden elektronische Datenträger wie etwa sein Handy sichergestellt - mutmaßlich hat er sich nämlich bei dem massiven Übergriff gefilmt. Weitere Spurenauswertungen und Ermittlungen dauern an.