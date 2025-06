Hitze-Hammer: Warum der Hund auf keinen Fall im Auto bleiben darf

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat am Montag davor gewarnt, Hunde bei Sommerhitze im Auto zurückzulassen.

Das Fahrzeug kann sich demnach bei hohen Temperaturen derart erhitzen, dass "der Hund einen Hitzschlag erleidet und durch multiples Organversagen stirbt", sagte Vier Pfoten-Heimtierexpertin Julia Eppinger.

Im Auto wird es heiß

Gerade, wenn ein Auto in der Sonne steht, können die Temperaturen im Inneren Vier Pfoten zufolge schnell extrem ansteigen. "Bei sommerlichen 28 Grad Außentemperatur sind es im Auto nach 30 Minuten schon 44 Grad. Und bei 36 Grad Außentemperatur heizt sich das Auto nach nur 30 Minuten auf 52 Grad auf", so die Tierschutz-NGO.

Polizei oder Feuerwehr zu verständigen

Wer einen Hund in einem überhitzten Auto entdeckt, sollte zunächst versuchen, die Halterin oder den Halter ausfindig zu machen. Ist dies nicht möglich, empfiehlt Vier Pfoten, umgehend Polizei oder Feuerwehr zu verständigen. "In akuten Notfällen darf auch die Scheibe eingeschlagen werden - idealerweise nach vorheriger Dokumentation der Situation mit Fotos oder Videos und im Beisein von Zeugen", so die NGO.