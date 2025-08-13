Home Invasion: Täter-Trio kam über Balkon

Während die Ehefrau und eine Pflegerin in einem Nebenraum, drang ein Räubertrio in die Erdgeschoßwohnung und überfiel einen 85-jährigen Kärntner. Dann flüchteten die Einbrecher mit 100 Kilo schwerem Standtresor.

Ktn. Ein 85 Jahre alter Klagenfurter wurde am Montagfrüh Opfer einer Home Invasion. Drei Männer verschafften sich in den Morgenstunden Zugang zu der Erdgeschoßwohnung, berichtete die Polizei. Einer der Täter hielt dem Opfer den Mund zu und drückte seinen Arm aufs Bett. Die anderen beiden Männer transportierten währenddessen einen 100 Kilogramm schweren Standtresor mit Wertgegenständen aus dem Zimmer. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Die 93 Jahre alte, pflegebedürftige Ehefrau und die 21-jährige Pflegerin schliefen in anderen Zimmern der Wohnung und bekamen von dem Überfall nichts mit. Einer der Täter war über die Balkontür in die Wohnung gelangt und hatte die beiden Komplizen über die Eingangstür hineingelassen. Der Mann, der den 85-Jährigen in Schach hielt, sprach gebrochenes Deutsch, als er diesen aufforderte, ruhig zu bleiben.

Nachdem der Tresor aus der Wohnung geschafft war, verlangte der Täter das Mobiltelefon des Opfers und nahm es ebenfalls mit. Der Senior, der Hämatome am Unterarm, weitere Prellungen sowie einen massiven Schock erlitten hatte, wählte mit seinem zweiten Handy den Notruf. Das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen.