In Vorarlberg vermisster 23-Jähriger wurde tot im Flussbett aufgefunden

Staatsanwaltschaft ordnete Obduktion an.

Vbg. Ein in der Vorarlberger Talschaft Montafon vermisster 23-Jähriger ist am Dienstagabend tot aufgefunden worden. Der leblose Körper des Einheimischen lag im Flussbett der Ill bei St. Gallenkirch (Montafon), informierte die Polizei am Mittwoch. Der Einheimische war am Montagabend als abgängig gemeldet worden.

Auf der Suche nach dem 23-Jährigen durchkämmten am Dienstag rund 100 Personen von Alpinpolizei, Berg- und Wasserrettung das Gelände zwischen Gaschurn und Tschagguns. Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz. Auf die Leiche des Gesuchten stießen die Suchtrupps schließlich am Dienstagabend.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Obduktion an. Zudem bat die Polizeiinspektion Schruns (Tel. 059133 -8107) Personen, die den 23-jährigen Mann in der Nacht auf Montag (7. Juli) gesehen haben, um Kontaktaufnahme.