In Wiener Wohnung: 120 illegale Pyros und Waffen sichergestellt

Gegen den Bewohner bestand schon vorher ein Waffenverbot.

In einer Wiener Wohnung haben Polizisten neben diversen Drogen auch 120 Kilo illegale Pyrotechnik und diverse Waffen sichergestellt. Gegen den 34-jährigen Bewohner hatte bereits ein Waffenverbot bestanden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

© LPD NÖ

Beamte der Polizeiinspektion Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) in Niederösterreich waren am Dienstag der Vorwoche zu einem Wohnhaus gerufen worden. Beim Eintreffen fiel ihnen zunächst der starke Cannabisgeruch auf und sie erwischten zwei Männer mit mehreren Gramm Drogen in der Garage. Einer davon war der 34-Jährige.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wiener Wohnung des Mannes wurden dann rund 55 Kilo manipulierte und mit elektrischen Zündern versehene Pyrotechnik sowie weitere 65 Kilo Sprengkörper der Klassen F3 und F4 - allesamt verboten - mithilfe eines sprengstoffkundigen Organs der Landespolizeidirektion Wien und des Entminungsdienstes sichergestellt. Auch Schreckschusswaffen, Pfefferspray und Messer wurden gefunden. Gegen den Bewohner bestand allerdings bereits ein Waffenverbot.